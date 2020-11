Trip rétro : sélection de pépites d'antan

Earthworm Jim

Flashback

très ambitieux où l’on se demande à chaque instant comment toutes ces choses ont pu rentrer dans une simple cartouche. On enchaîne les séquences de plateforme et des combats dynamiques, le tout avec un scénario de science-fiction qui n’est pas sans rappeler les meilleurs films et livres sur le sujet. Et bon sang, qu’est-ce que c’est beau !

Punch-Out!!