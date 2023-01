Réjouissez-vous : le paradis du bloc est en France. Et plus précisément à 50 minutes de Paris, en plein coeur de la forêt de Fontainebleau. Là, dans les décors chéris par les peintres impressionnistes, vous trouverez des sols sableux, de nombreux animaux sauvages, mais aussi et surtout près de 500 voies plus plaisantes les unes que les autres. Les plus beaux cadeaux de l'existence sont parfois sous notre nez.