10 sites de festival incroyables

Ça y est, c’est le moment de se préparer pour les festivals de l’été ! Envie de danser dans un panorama de rêve et de crâner sur Insta ? On a listé pour vous les événements les plus dépaysants du monde.

01 Melt! Festival, Allemagne

Le Melt!, une rave de trois jours dans la ville des machines. Merci Néo. © Michael Bomke

Né en 1997, le Melt! est posé à Gräfenhainichen, à une heure de Berlin, au bord d’un lac, sur la presqu’île de Ferropolis, une ancienne mine de lignite. La “cité de fer” a été transformée en musée à ciel ouvert avec ses cinq fameuses excavatrices de 30 mètres de haut, devenues le symbole d’un festival qui accueille tous les ans 20 000 personnes pour les faire danser sur de la musique électronique comme de la pop, du rap ou du rock. Entre décor industriel wagon-bar et dancefloor les pieds dans l’eau, on a juste envie de se perdre dans ce dédale de métal.

Du 8 au 11 juin 2023, meltfestival.de

02 Oasis Festival, Maroc

À l'Oasis Festival, vous pourrez vous prendre pour Daenerys dans GOT © Khris Cowley

Après avoir squatté un splendide resort dans le désert de Marrakech, l’ Oasis Fest part “into the wild” avec un nouveau site littéralement pharaonique, les Atlas Studios de Ouarzazate, où ont été tournés des films et séries iconiques comme Mission Cléopâtre et Game of Thrones. Trois jours de fête qui réuniront quelques-uns des DJ les plus courus du moment – Honey Dijon, Partiboi69 ou TSHA – et la nouvelle scène DJ marocaine. Le dépaysement commencera dès l’aéroport, avec un trajet en van à travers les montagnes de l'Atlas !

Du 27 au 29 octobre 2023, intothewild.ma

03 Bahidorá Carnival, Mexique

Et au milieu coule le Rio Yautepec © Bahidorá Carnival

Plus qu’un festival de musique, le Bahidorá propose de véritables vacances dans un des plus beaux parcs naturels du Mexique, Las Estacas, dans la réserve de la Sierra de Montenegro, à deux heures de l’aéroport de Mexico. Au milieu du site : le Rio Yautepec et ses eaux turquoise, qui permet d'enchaîner plongée, snorkeling, rafting ou kayak la journée. Le soir, on navigue entre les espaces wellness et l’offre food écoresponsable (comme tout le festival) avant d’aller découvrir une prog défricheuse qui mêle artistes internationaux pas trop chers et la nouvelle scène latino-américaine.

Du 16 au 18 février 2024, bahidora.com

04 SXM - Saint-Martin

Vos couchers de soleil < les couchers de soleil durant du SXM © geoh.photo/SXM2023

Depuis 2016, le SXM est devenu le meilleur guide touristique de Saint-Martin. Le festival se déploie en effet durant une semaine sur toute l’île des Caraïbes, réputée pour ses plages de sable blanc. Côté néerlandais ou côté français, en hauteur pour une fête sur le pic Paradis avec un panorama à 360° ou sur l’eau pour une boat party, en format grand public ou dans une villa party exclusive… Le tout dans une ambiance VIP avec certains des DJ les plus prestigieux de la scène techno/house, du calibre de Jamie Jones, Nina Kraviz ou Maceo Plex. Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais, paraît-il…

En mars 2024, sxmfestival.com

05 Echoes from Agartha, Turquie

Echoes from Agartha, l'endroit idéal pour les révélations cosmiques © Gate Experience

Dans la série surréaliste, le festival Echoes from Agartha a choisi la Cappadoce, une région du centre de la Turquie célèbre pour ses paysages magiques entre collines de tuf volcanique, cheminées de fée et villes troglodytes. C’est d’ailleurs dans un canyon inspiré du Zion de la saga Matrix qu’est installée l’une des scènes, avec le DJ booth littéralement incrusté dans la roche. Dans ce décor apocalyptique, la programmation mixe techno, art, histoire, spiritualité et gastronomie, raves dans le désert, dîners dans un monastère et ateliers de méditation soufie. Un festival dont on ne revient pas indemne.

Du 26 au 31 juillet 2023, echoesfromagartha.com

06 Les Plages électroniques, France

Cut Killer à l'Open Water Party de Red Bull aux Plages électroniques 2022 © Lionel Bouffier

Y a-t-il endroit plus prestigieux que le Palais des festivals de Cannes ? Toutes les icônes du cinéma (et de la pop culture en général) sont passées par là, et c’est sur la plage d’en face que se tiennent Les Plages électroniques , qui ont bien en main depuis 16 éditions le titre de plus grande beach party de France. Trois de jours de clubbing les pieds dans l’eau, entre huit scènes, avec des têtes d’affiche comme DJ Snake, Armin van Buuren ou Hamza. Sans oublier la traditionnelle Open Water Party de Red Bull, une pool party géante animée par DJ Bens, accessible avec une canette !

Du 4 au 6 août 2023, plages-electroniques.com

07 Traena Music Festival, Norvège

Tout quitter pour devenir pêcheur en Norvège ? © Paul Egil

C’est l’un des festivals les plus isolés du monde. Le Traena Music Festival a lieu chaque année sur deux petites îles au large de la Norvège, au niveau du cercle polaire, accessibles uniquement par ferry. Un groupe d’amis du coin s’est lancé dans cette aventure en 2001 – après une sortie de pêche –, et a depuis fait venir des artistes comme Manu Chao, Neneh Cherry et Kings of Convenience, qui ont tous joué au pied du ravin avec une vue imbattable sur la nature norvégienne. À noter que le festival se déroule au mois de juillet, une période où, à ces latitudes, le soleil ne se couche presque jamais. Et donc vous non plus.

Du 6 au 8 juillet 2023, trena.net

08 AfrikaBurn, Afrique du Sud

La "Space Ark" pour décoller vers le cosmos © Kyle Kingsley

Ceci n’est pas un festival, mais une “expérience de survie”, nous précise l'organisation. Petit frère de la communauté Burning Man, l’ AfrikaBurn réunit chaque année au mois de mai 15 000 personnes pendant une semaine dans l’époustouflant parc national de Tankwa Karoo, en Afrique du Sud, un désert situé à quatre heures de route du Cap. Entre jam-sessions au milieu des cailloux et rave parties fantasmagoriques, l’AfrikaBurn partage les mêmes valeurs artistiques, culturelles et sociales que son aîné : lâcher-prise, troc et autogestion, pas d’argent ni de jugement. Le Burning Man en moins cher, plus accessible, plus intimiste, plus authentique. En mieux ?

Du 29 avril au 5 mai 2024, afrikaburn.org

09 Magnetic Fields, Inde

Trois nuits de fêtes électroniques dans un palais tricentenaire © Neville Sukhia/Red Bull Content Pool

Le Rajasthan, un des États les plus septentrionaux de l’Inde, est connu pour ses nombreux châteaux et forts, vestiges des royaumes du passé. C’est dans le palais d’Alsisar, un véritable fantasme architectural construit au XVIIe siècle et désormais reconverti en hôtel, que s’est installé le Magnetic Fields en 2013, avec une programmation avant-gardiste attirant voyageurs spirituels et hippies indiens, entre culture locale et underground électronique européen. À noter : pour se loger, on peut louer une tente dans le village bédouin installé au-delà des remparts ou, mieux, réserver une des chambres du palais – mais il faut s’y prendre tôt !

Du 9 au 11 décembre 2023, magneticfields.in

10 Electric Forest, Etats-Unis

Bienvenue dans le bois enchanté du festival Electric Forest © Electric Forest

C’est probablement le site de festival le plus psychédélique de cette sélection. Electric Forest a posé ses scènes au milieu de Sherwood Forest, une forêt de pins géants dans le Michigan, avec une programmation qui brasse large (house, rock, pop, soul, hip-hop) et met l'accent sur les artistes émergents. Un bois magique qui s’explore de jour, pour s’aligner avec la quiétude des vibrations de la nature et refaire le monde avec ses nouveaux amis, et de nuit, pour perdre tous ses repères entre les centaines de lumières multicolores et danser sous le ciel étoilé. Avec, au milieu, le Giving Tree, un grand arbre où l’on peut venir prendre quelque chose tant qu’on en dépose une autre. Tout un symbole.

22 juin – 25 juin 2023, electricforest.com