Conçus pour encaisser des chocs et des réceptions dantesques sur les pistes les plus exigeantes de la planète, les vélos que vous allez découvrir ici ont tous permis à leurs pilotes de décrocher une victoire en 2021, et ce qu'il s'agisse de la Coupe du Monde, des Mondiaux ou des Jeux.

Conçus pour encaisser des chocs et des réceptions dantesques sur les pistes les plus exigeantes de la planète, les vélos que vous allez découvrir ici ont tous permis à leurs pilotes de décrocher une victoire en 2021, et ce qu'il s'agisse de la Coupe du Monde, des Mondiaux ou des Jeux.

Conçus pour encaisser des chocs et des réceptions dantesques sur les pistes les plus exigeantes de la planète, les vélos que vous allez découvrir ici ont tous permis à leurs pilotes de décrocher une victoire en 2021, et ce qu'il s'agisse de la Coupe du Monde, des Mondiaux ou des Jeux.

. Et il pilotait alors un vélo Orbea Oiz tout suspendu équipé d'un amortisseur FOX Float et d'une fourche Fox 34 SC.