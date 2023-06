Trois semaines de course, cinq massifs montagneux pour huit étapes en altitude, un seul contre-la-montre et 28 départements français traversés : le Tour de France 2023 s’annonce aussi ardu que rythmé pour les coureurs du peloton.

sera à nouveau de la partie pour secouer le monde de la petite reine. Et voici un mini-guide des étapes sur lesquelles vous le retrouverez, tout comme le prodige britannique

Auteur d’une folle édition 2022 (maillot vert, 3 victoires d’étapes, 21ème au général et des moments de bravoure en pagaille), le taulier belge de la Jumbo-Visma

On reste en Espagne pour cette seconde étape avec cinq nouvelles difficultés, qui ne propose pas moins que l’alto de Jaizkibel en guise de juge de paix à 16 petits kilomètres de la ligne d’arrivée. Les patrons du Tour seront certainement au rendez-vous.

Rien à signaler pour cette virée landaise : on est sur du plat, et les grosses cuisses du peloton feront tout pour emmener tout ça au sprint.

