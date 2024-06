Tour de France 2024 : toutes les étapes qui attendent Tom Pidcock

À l'heure actuelle, d’après son directeur d’équipe, « il y a un peu plus de 50% de chances » de voir participer Wout van Aert au Tour de France. Dans tous les cas, de son côté, Tom Pidcock sera bien présent au départ. D’ailleurs, celui-ci aura lieu… en Italie ! Si l’année dernière, le Tour s’était invité au Pays Basque espagnol, cette fois-ci, la Grande Boucle passera par le nord de la botte. Pour y voir plus clair, petit tour d’horizon du tracé 2024 de la grand-messe du cyclisme.

Le parcours officiel du Tour de France 2024 © Tour de France

Le grand départ de l’autre côté des Alpes

Au début de cette édition 2024, on aura l’occasion de découvrir la magnifique ville de Florence. Les coureurs prendront la direction de Rimini pour une étape classée comme accidentée par la direction du Tour, avec pas moins de 7 côtes à passer. Le lendemain, entre Cesenatico et Bologne, le dénivelé sera bien moins conséquent malgré 6 montées allant jusqu’à 265 mètres d’altitude. Pour la troisième étape, les cyclistes rallieront Turin via un plat de 230 kilomètres. De là, ils s’élanceront pour la première vraie journée de montagne jusqu’à Valloire, passant par 3 cols, dont celui du Galibier, à 2 642 mètres d’altitude .

1ère étape - Samedi 29 juin - De Florence à Rimini - 206 kilomètres - Accidentée

2e étape - Dimanche 30 juin - De Cesenatico à Bologne - 199 kilomètres - Accidentée

3e étape - Lundi 1 juillet - De Plaisance à Turin - 230 kilomètres - Plat

4e étape - Mardi 2 juillet - De Pinerolo à Valloire - 140 kilomètres - Montagne

Tom Pidcock à Nove Mesto na Morave, en République Tchèque © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Retour dans l’Hexagone

Une fois en France, Tom Pidcock et ses coéquipiers enchaineront deux étapes de plat, d’abord entre Saint-Jean-de-Maurienne et Saint-Vulbas, puis de Mâcon à Dijon. Le lendemain, ce sera l’heure du premier contre-la-montre de ce Tour de France avec 25 kilomètres de Nuits-Saint-Georges à Gevrey-Chambertin . Retour sur le plat pour la 8e étape séparant Semur-En-Auxois et Colombey-Les-Deux-Églises. Ensuite, lors d’une nouvelle journée accidentée, les coureurs feront un tour de Champagne de près de 200 kilomètres autour de Troyes. Pour clôturer cette première semaine, les équipes ont rendez-vous à Orléans pour une journée de repos.

5e étape - Mercredi 3 juillet - De Saint-Jean-de-Maurienne à Saint-Vulbas - 177 kilomètres - Plat

6e étape - Jeudi 4 juillet - De Mâcon à Dijon - 163 kilomètres - Plat

7e étape - Vendredi 5 juillet - De Nuits-Saint-Georges à Gevrey-Chambertin - 25 kilomètres - Contre-la-montre

8e étape - Samedi 6 juillet - De Semur-en-Auxois à Colombey-Les-Deux-Églises - 183 kilomètres - Plat

9e étape - Dimanche 7 juillet - De Troyes à Troyes - 199 kilomètres - Accidentée

Cap sur l’ouest de la France

Au départ d’Orléans, ils mettront le cap sur Saint-Amand-Montrond au cours d’une étape de plat de 187 kilomètres. Ils pédaleront ensuite entre Évaux-Les-Bains et Le Lioran pour la seconde étape de montagne. Au programme, ils passeront notamment le Col de Pertus et Puy Mary Pas de Peyrol (à respectivement 1 309 et 1 589 mètres) . Lors des 12e et 13e journées, toutes les deux constituées de plat, ils iront de Aurillac à Villeneuve-Sur-Lot et d’Agen à Pau.

10e étape - Mardi 9 juillet - D’Orléans à Saint-Amand-Montrond - 187 kilomètres - Plat

11e étape - Mercredi 10 juillet - D’Évaux-Les-Bains à Le Lioran - 211 kilomètres - Montagne

12e étape - Jeudi 11 juillet - D’Aurillac à Villeneuve-Sur-Lot - 204 kilomètres - Plat

13e étape - Vendredi 12 juillet - D’Agen à Pau - 165 kilomètres - Plat

Wout van Aert sur la 9e étape du Tour de France 2023 © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Au cœur des Pyrénées

Cette année, le Tour passera assez furtivement dans les Pyrénées. Seulement deux étapes à noter : la première ira de Pau à Saint-Lary-Soulan (bien évidemment une étape de montagne, avec le fameux Col du Tourmalet) . La seconde verra le peloton faire la jonction entre Loudenvielle et Plateau de Beille. Comme la veille, les coureurs affronteront un sacré dénivelé avec des montées à Peyresourde et Portet-d’Aspet.

14e étape - Samedi 13 juillet - De Pau à Saint-Lary-Soulan - 152 kilomètres - Montagne

15e étape - Dimanche 14 juillet - De Loudenvielle à Plateau de Beille - 198 kilomètres - Montagne

Wout van Aert lors de la 2e étape du Tour de France 2023 à Saint-Sébastien © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

La dernière ligne droite

Après une journée de repos à Gruissan, Tom Pidcock et les autres partiront pour Nîmes, parcourant au passage pas moins de 198 kilomètres de plat. Ils retournent ensuite dans les Alpes entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Superdévoluy (pas moins de 3 cols). Pour redescendre vers la Côte d’Azur, ils passeront ensuite par Gap, Barcelonnette, Embrun, Isola 2000, Nice et le Col de la Couillole. Chacune de ces journées représenteront un défi considérable pour les coureurs habitués aux plaines puisqu'il s’agira exclusivement d’étapes classées accidentées ou montagne. Pour finir, ce Tour de France 2024 se terminera, non pas par une virée dans les rues de la capitale, mais par un contre-la-montre de 33 kilomètres entre Monaco et Nice . De quoi offrir de gigantesques rebondissements ? Réponse le 21 juillet .

16e étape - Mardi 16 juillet - De Gruissan à Nîmes - 189 kilomètres - Plat

17e étape - Mercredi 17 juillet - De Saint-Paul-Trois-Châteaux - 178 kilomètres - Montagne

18e étape - Jeudi 18 juillet - De Gap à Barcelonnette - 180 kilomètres - Accidentée

19e étape - Vendredi 19 juillet - D’Embrun à Isola 2000 - 145 kilomètres - Montagne

20e étape - Samedi 20 juillet - De Nice au Col de la Couillole - 133 kilomètres - Montagne

21e étape - Dimanche 21 juillet - De Monaco à Nice - 33 kilomètres - Contre-la-montre

Qui arborera le maillot jaune dans les rues de Nice ? Si Wout van Aert participe finalement au Tour, la porte est ouverte.