Le Tour de France de Jules Charraud

Parfois, le rider fait tout de même face à quelques imprévus, comme quand il manque de se blesser à à Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher). "C’est le spot qui m’a fait le plus frissonner", confie

. "L'approche n'était pas facile, le rail était haut et il y avait un close-out (une barre de slide qui se finit en angle droit). On avait mal réglé le kicker, donc je me suis fait éjecter. Heureusement, je suis tombé dans l’eau sinon je me serais fait très mal. Pourtant, c’est le spot que j'ai préféré pendant ce trip. C’est ici qu'on on a le plus galéré, et on a dû faire beaucoup d'efforts pour arriver à ce qu’on voulait, mais on y a pris énormément de plaisir."