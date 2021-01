. Dans le paddock, les places sont rares et chères. Voici qui a changé d’écurie au cours des dernières semaines.

des meilleurs riders et rideuses du monde, que ce soit en

arrive à grands pas, on connaît les principaux

Comment améliorer ses performances sur les pistes en VTT ? En se lançant à la poursuite d'un drone de course, comme le rider roumain Vlad Dascălu. Vidéo et explications.

Descente

. Les pilotes professionnels sont peu nombreux et ceux qui profitent d’une structure de très haut niveau sont encore plus rares. Mais quand un top pilote se retrouve sur le marché, il ne faut pas longtemps pour qu’on lui propose un contrat.

Bruni et Vergier à Maribor

Vali Holl quitte YT Mob

à cause d’une blessure.

quitte la marque allemande. On ne sait pas encore où l’Autrichienne roulera en 2021 mais elle devrait trouver sans problème une nouvelle structure à la hauteur de son talent. La

Loris Vergier quitte le Santa Cruz Syndicate pour Trek Factory Racing

et apportera sa vitesse à la marque américaine, lui qui a signé

ne roulera plus pour le Santa Cruz Syndicate en 2021, après quatre saisons au sein de cette écurie. Il rejoint

C’est l’un des transferts les plus retentissants de l’hiver. Le Français

À 24 ans, Vergier va retrouver une équipe très jeune avec le champion du monde en titre Reece Wilson, Charlie Harrison et

Découvrez The Old World, le nouveau film de bike évènement disponible en exclusivité pendant 48h sur Red Bull TV.

BMX The Old World, ou les nouvelles puissances du bike

Kade Edwards roule désormais pour Red Bull

Au sein de l’équipe Trek Factory Racing, on retrouvera cette année un pilote Red Bull en la personne de Kade Edwards. Ce dernier a récemment reçu son nouveau casque. De quoi donner des ailes à l’ancien champion du monde junior de descente.

Danny Hart signe chez Cube

Une fois la dernière course de la saison 2020 terminée, Danny Hart et l’équipe Madison-Sacaren ont annoncé leur séparation. Mais il a fallu attendre ce mois de janvier pour connaître la prochaine destination du double champion du monde. Hart roulera donc pour le Cube Factory Racing en 2021.

Avec la marque allemande, Hart roulera sur le TWO15 qu’il a déjà testé à plusieurs reprises pendant l’intersaison. Le pilote allemand Max Hartenstern sera son coéquipier. De leur côté, Phil Atwill et Gaetan Vigé quittent la marque allemande. On ne connaît toujours pas leur point de chute à l’heure actuelle.

Regardez les runs vainqueurs des rideuses et riders des Championnats du Monde UCI de VTT descente 2020 de Leogang en Autriche.

Ailleurs en DH

Remi Thirion a quitté l’équipe Commencal-Muc Off après huit ans de collaboration. Le pilote français a joué un rôle important dans le développement du team et a notamment signé une victoire inoubliable en 2013 à

La descendeuse Mariana Salazar courra sous ses propres couleurs en 2021. Si elle quitte bien l’équipe Dorval AM, cette dernière la soutiendra cependant techniquement à un niveau moindre. Enfin, la championne du monde junior 2017 Melanie Chappaz a annoncé son départ du Hope Factory Racing.

Cross-country

Pauline Ferrand-Prevot quitte Canyon pour Absolute Absalon

dit adieu à Canyon et débarque dans l’écurie Absolute Absalon, dirigée par son compagnon.

C’est le transfert le plus important de l’hiver en cross-country. La Française

Après avoir roulé avec les vélos de la marque allemande pendant quatre ans en cross-country, cyclo-cross et en route, PFP prend donc un nouveau départ dans le team français. Titouan Carrod, Filippo Colombo et Mathias Azzaro continuent chez Absolute Absalon, mais l’équipe perd

La cycliste française Pauline Ferrand-Prévot évolue au plus haut niveau en cyclo-cross, sur route et en VTT XC. En 2019, elle a été est sacrée championne du Monde de Cross-Country et de VTT Marathon.

Sarrou et son maillot arc-en-ciel chez Specialized

Jordan Sarrou portera son maillot de champion du monde au sein du team Specialized Factory Racing en 2021. Le Français quitte donc Absolute Absalon après deux ans dans cette écurie et troque son BMC Fourstroke contre un Specialized S-Works Epic.

