McFly & Carlito : les chiffres-clés de leur traversée de la Méditerranée

Le grand jour approche. Près d’un an après la sortie du cinquième épisode de leur série de vidéos dans lesquelles ils affrontent d’autres Youtubeurs sur des parcours d’obstacles, David Coscas et Raphaël Carlier aka. McFly et Carlito vont réaliser le gage qui leur a été imposé par Michou et Inoxtag, grands vainqueurs de ce « YouTube Warrior » : traverser la Méditerranée à la rame. Ni plus, ni moins.

Mais parce que vous ne faites pas ça tous les mardis et que vous adorez les chiffres, voilà ceux qu'il faut connaître pour mieux piger ce que cette folie représente.

Distance

Pas moins de 196 kilomètres séparent une ville côtière comme Saint-Tropez (histoire de prendre un point de départ hypothétique) de Calvi, où devraient débarquer les deux Youtubeurs. Soit l’équivalent de 99152,8 Carlito (1m91) allongés bout à bout. Plus concrètement, cela équivaut à relier Paris au Havre à vol d’oiseau. C’est également la distance de la quinzième étape du Tour de France 2021 - remportée par Mark Cavendish - qui reliait Albertville à Valence. Et pour rester dans le thème du sport, c’est l’équivalent de 3920 piscines olympiques de 50 mètres. Et en pédiluves ? On n'a pas osé compter.

Vitesse

1 heure, 45 minutes et 7 secondes. Voici le temps qu’a mis la team Frojo PowerBoat qui, en 2016, établissait le record de vitesse pour relier Saint-Tropez et Calvi. Une performance remarquable, réalisée à bord d’un monocoque naviguant à 112 km/h en moyenne. Mais vous l’aurez compris, les deux amis seront, de leur côté, loin de pouvoir bénéficier de la puissance d’un moteur de 200 chevaux et n’auront que la force de leurs quatre bras pour parvenir à leurs fins. Et si leur remise en forme physique mérite d’être saluée, ils n’avanceront en moyenne qu'à 2 à 2,5 noeuds par heure (4km/h). Au total, ils devraient donc mettre 49 heures pour réaliser ce défi.

Taille des vagues

Si la Méditerranée n’est pas spécialement réputée pour sa forte houle, les conditions auxquelles Mcfly et Carlito devront faire face pendant cette traversée n’en restent pas moins extrêmes. Par vent fort, elles peuvent en effet mesurer jusqu’à 6 mètres de haut au large des côtes. Et pendant une tempête, elles peuvent même dépasser les 10 mètres. Bref, le genre de murs d'eau qu'il vaut mieux affronter avec un surf (si on s'appelle Justine Dupont ).

Nombre de coups de rame

Faisons un peu de calcul mental. Si les deux Youtubeurs devront parcourir 196 kilomètres, et qu'un coup de rame les fera avancer d'environ 5 mètres, combien de coups de rames seront nécessaires pour boucler la traversée ? Environ 39 200. Et autant de courbatures, donc.

Heures de sommeil

Alors oui, il n'est pas difficile d'imaginer la fatigue, quelle soit physique ou mentale, que subiront les deux marins pendant et après la traversée. D'autant plus quand on sait qu'ils devront dormir, idéalement, chacun leur tour par cycle d’1 heure à 1h30 pour qu’ils soient en mesure de ramer près de 12 heures par jour. Puisqu'une heure de rame fait perdre, en moyenne, 500 calories toutes les heures, les deux Youtubeurs devraient en avoir brûlé près de 12 000 chacun au terme du défi. Soit presque autant que s'ils avaient couru pendant 24 heures.

Taille du bateau

McFly et Carlito navigueront à bord d’un bateau de type « Rames Guyane », long de 8 mètres et large d'1m60 au maximum. À titre de comparaison, le Mega Express, ferry de la compagnie Corsica Ferries qui réalise la traversée en une nuit, est long de 176 mètres et large de 24 mètres. Soit 22 fois l'embarcation des deux Youtubeurs. Oui, c'est un peu comme la rencontre entre un Kaiju de Pacific Rim et un bodyboard. Pour éviter tout incident avec un éventuel cargo qui ne pourrait logiquement pas les voir au milieu de l'immensité de la mer, les navigateurs en herbe devront donc changer de trajectoire s'ils en aperçoivent un.

Trafic maritime

En moyenne, 800 000 personnes traversent la Méditerranée tous les ans pour rejoindre la Corse. C’est presque autant que le nombre de véhicules qui empruntent le périphérique parisien chaque jour. Heureusement, il y a beaucoup moins de Nissan Micra, d'embouteillages et de pots Ninja en mer.

