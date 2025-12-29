Entre terre et mer : Tyler Bereman emmène le freeride moto d’île en île

On a dit un jour que, pour certaines personnes, oser, c’est rêver. Là où la plupart ne voient que des impossibilités, il existe des gens sur cette planète qui ne voient que des possibilités. L’athlète Red Bull Tyler Bereman fait partie de ces êtres-là. Bereman, pilote de motocross et de supercross de renom, défie les probabilités depuis la première fois où il a tourné la poignée de gaz. De ses débuts en course AMA motocross à ses récents exploits en freeride motocross , Bereman est clairement considéré comme l’un des meilleurs au monde. Mais ce n’est pas seulement son bagage technique qui le place au sommet de la liste des athlètes de motocross les plus élites de la planète. La différence chez Bereman, c’est sa capacité à rêver – ou, plus exactement, à oser.

Regardez Tyler Bereman sauter six îles :

En 2020, Bereman et son ami de longue date, le shaper de niveau mondial Jason Baker, ont eu une idée. Née de la pure créativité et de la conviction que la progression fait avancer la culture moto, ils ont imaginé Red Bull Imagination. Pensez-le moins comme un circuit et davantage comme une installation d’art moderne interactive, où les possibilités en freestyle moto sont littéralement infinies. Ensemble, ils ont créé un setup qui ne se contente pas de suggérer la créativité et l’expression, mais les impose carrément. Red Bull Imagination est devenu le terrain d’essai ultime pour l’évolution du freeride motocross et s’est rapidement imposé dans la communauté comme le shooting photo et vidéo le plus visionnaire de la saison, avec plus de 120 options de saut différentes. Et même si l’événement a fini par s’arrêter, il a – comme son nom l’indique – servi de catalyseur à la créativité dans l’imagination de Bereman, pour la façon dont il pouvait faire évoluer ses projets personnels par la suite. Et c’est justement un projet extrêmement personnel qui nous amène à aujourd’hui.

Tyler Bereman saute l'impossible à travers les îles de Floride © Chris Tedesco Si Red Bull Straight Rhythm et Red Bull Imagination avaient un bébé et le faisaient naître dans l’eau… boom, Island Hopper Tyler Bereman

« Tout ce projet [Island Hopper] a commencé lorsque la Formule 1 était de passage à Miami il y a deux ans. Red Bull fait un truc vraiment cool où ils réunissent tout un groupe d’athlètes de disciplines différentes et nous font passer deux jours de formation dans ce qu’ils appellent une “session d’idéation”. Ils t’apprennent à avoir une idée, à la pitcher, à la résumer en une phrase et à la vendre », explique Bereman. « On était à la pause déjeuner un jour, j’étais assis dans la piscine avec Parks Bonifay et il m’a montré ce plan d’eau en me disant : “Hé, il y a ces six îles. Tu crois que tu peux les sauter ?” J’ai répondu : “Eh bien, je ne les ai pas encore vues de mes propres yeux, mais oui, je pense que je peux les sauter.” » Et juste comme ça, les graines de Red Bull Island Hopper étaient plantées. À partir de là, Tyler et toute son équipe n’avaient “plus qu’à” comprendre comment diable transformer ce rêve en réalité.

Ce qui est tout aussi important que l’idéation d’un concept aussi grandiose et fou qu’Island Hopper, c’est la préparation. Les calculs donnaient le tournis. Du début à la fin, le tracé devait faire exactement 705 mètres. D’après Bereman : « Il y a six îles, mais il [fallait] 15 moments où mes roues quittent le sol pour traverser en toute sécurité. C’était le plus gros cauchemar logistique, mais aussi le cauchemar logistique le plus fun et le plus gratifiant auquel j’aie jamais participé. Red Bull Straight Rhythm, c’est une piste de supercross en ligne droite d’un demi-mile de long. »

Le motocross freeride réimaginé à travers l'eau et les îles © Robert Snow

C’est là qu’entre en scène Jason Baker. « Mais au bout du compte, je savais que j’en étais capable. Quand j’ai compris que ça allait être un cauchemar logistique d’une telle ampleur, Jason était mon gars et il peut tout résoudre. [Je savais] qu’il allait être mon lead builder et mon directeur de production sur ce projet, et c’est génial de travailler avec quelqu’un qui est l’un de mes meilleurs amis et en qui je mets ma vie entre ses mains. » Le tracé d’Island Hopper devait combiner des tremplins construits sur des îles isolées et des barges flottantes sur lesquelles Bereman pourrait sauter et reposer ses roues, afin de réussir quelque chose que personne n’avait jamais fait auparavant sur une dirt bike. Les deux se sont donc associés à nouveau, conscients qu’il faudrait une préparation millimétrée, et qu’une réplique exacte du parcours devait être construite hors site pour permettre à Bereman d’embrasser pleinement la complexité de ce qui l’attendait.

Si Jason Baker est le docteur Frankenstein, alors Tyler Bereman est sa créature. Tous deux ont travaillé de concert pour modéliser méticuleusement le tracé exact que Bereman roulerait en Floride, afin d’éliminer les marges d’erreur et de lui laisser le temps de comprendre toute la complexité du parcours. Selon Bereman : « On a planté des piquets à tous les points des îles avec des drapeaux et on les a reproduites [sur la terre ferme]. Une île est deux pieds au-dessus de l’eau, une autre est à quatre pieds au-dessus de l’eau, donc tout est très différent. Il a fallu d’abord positionner les îles, puis amener de la terre pour les surélever afin de comprendre comment placer les réceptions sur chaque île. C’était un processus tellement cool. Et moi, je pouvais être dans les tracteurs avec eux, faire ces équations, me balader avec le matériel de topographie pour pointer tous les repères, de sorte que je savais littéralement où se trouvait chaque chose. »

Jason Baker et Tyler Bereman ont passé plus de 18 mois à tout planifier © Robert Snow

Baker raconte : « Le délai global pour ce projet était de 18 mois. Nous avons terminé l’étude de faisabilité fin 2024 et commencé à planifier notre premier test début janvier. Quand on se retrouve face à un projet de l’ampleur d’Island Hopper, dans un scénario aussi inédit, il y a une quantité incroyable de planification minutieuse qui entre en jeu. Avec autant de variables inconnues, il est essentiel de cocher d’abord toutes les zones connues et de construire ton plan à partir de là. Ça a permis à Tyler de s’entraîner et de caler son timing à la perfection, et ça nous a aussi permis de ne pas abîmer ni ruiner de motos pendant les tests. » Du point de vue de Bereman, il fallait simplement accumuler les répétitions. « [À Elsinore], j’ai pu le faire pendant trois semaines, tous les jours, dix runs complets par jour pour graver ce truc dans ma tête. C’était une bénédiction d’avoir ça, mais on en avait besoin pour assembler toutes les pièces du puzzle. » Toute cette préparation et ces heures de roulage étaient essentielles pour ce “world first”. Avec des centaines d’heures investies dans la préparation en Californie, les devoirs étaient faits : il était temps de rendre la copie.

Il restait cependant un énorme éléphant dans la pièce. Pendant les constructions, à la fois à Elsinore et en Floride, Baker comme Bereman savaient que la variable qui risquait vraiment de compromettre leur objectif, c’était l’eau. L’athlète Red Bull Parks Bonifay, ami de longue date, et la légende du freeride motocross Robbie Madison accompagnaient Tyler dans l’aventure, ce qui a été déterminant pour sa préparation aquatique. « C’était vraiment cool d’avoir Parks impliqué dans le process, parce qu’il vient d’un sport différent et apporte des idées auxquelles je n’aurais jamais pensé », explique Bereman. Avec le sens de l’eau de Parks et les exercices d’apnée dans la piscine de Robbie, Tyler était prêt pour cette grande épreuve sous-marine. Bereman poursuit : « On s’est préparés au pire scénario, et le pire scénario, c’est qu’il se passe quelque chose et que je finisse dans l’eau. On est à moto, on est en gear, les bottes sont lourdes. Quand les bottes se remplissent d’eau, tu as tendance à couler. Il y a beaucoup de choses qui peuvent mal tourner. Avec l’aide de Red Bull, je me suis entraîné avec Sean Hayes, qui forme beaucoup de big wave surfers aux cours d’apnée sous l’eau. J’ai fait un exercice où je sautais dans l’eau en gear, puis je devais comprendre : “OK, si je vais sous l’eau et que je dois retenir ma respiration, que la moto m’accroche, me tire vers le fond, quelles sont les étapes à suivre pendant que je suis sous l’eau, en apnée, en restant calme ?” Et ces étapes, c’était : enlever les lunettes, enlever les gants, enlever les bottes et remonter à la surface. » Toutes les cases étaient cochées, le tracé en Floride – après près de 1 500 heures de construction – était terminé, et il était officiellement temps de faire passer le rêve Island Hopper du statut d’idée à celui de défi.

Tyler Bereman fait passer la moto freeride au niveau supérieur © Robert Snow

Jason Baker raconte : « Croyez-le ou non, quand le compte à rebours pour Tyler a commencé, j’étais étrangement serein. Je savais que nous avions vérifié chaque élément plusieurs fois. Je sentais que Tyler était complètement “lock-in”. J’ai juste profité du moment pour le regarder offrir un show, ce qu’il fait mieux que personne. Il n’y a personne de meilleur que lui pour se mettre dans cette zone. » Bereman enchaîne : « Quand vient le moment d’y aller, je fais mes exercices de respiration, je remplis mon corps d’oxygène, je fais baisser mon rythme cardiaque et je prends chaque saut l’un après l’autre. Ne pas se projeter trop loin. Mais dès que j’ai fini mes respirations, j’expire, j’enclenche la vitesse sur la moto et, à partir de là, c’est “tête vide”, ne plus penser et être juste pleinement présent à chaque saut au moment où il arrive. »

Et le jour est enfin venu pour Bereman de se confronter à ce rêve qu’il portait depuis longtemps. Le tracé intimidant, long de près d’un demi-mile, s’étirait devant lui, découpé par des eaux bleu cristal qui représentaient le plus gros danger de sa quête. Il passe sa moto en vitesse, ouvre les gaz, et la suite appartient à l’histoire. Sur un run complet, on voit Bereman exécuter la plus délicate des danses, en équilibre sur une ligne aussi fine qu’une lame de rasoir d’île en île, posant ses roues avec une précision parfaite sur chaque saut, jusqu’à reposer enfin sa moto sur la dernière rampe. Jamais vu dans toute l’histoire du freeride motocross, Bereman s’est frayé un chemin avec agressivité au-dessus de chaque île, sur chaque barge flottante, et avec un dernier « BRAAAAAAAAP » de poignée vissée sur le saut final, il a gravé son nom dans les livres d’histoire du FMX. Pour Bereman, c’était la concrétisation d’un rêve devenu réalité. Une idée complètement folle qui a pris vie grâce au soutien de son sponsor de toujours. Bereman se souvient : « Quand j’ai réussi, j’étais à mi-parcours du dernier saut et j’ai tiré le levier d’embrayage en maintenant la moto gaz en grand. C’était l’appel de la jungle des dirt bikes. Dès que j’ai su que j’avais la distance et que c’était bon, que j’atterrissais, j’ai crié, j’ai lâché la moto et je me suis allongé dans l’herbe en essayant juste d’absorber ce moment. Un an et demi de visualisation qui devient réalité, et c’était la libération de toute cette émotion. »

En un seul coup de gaz, l’histoire a été écrite et un rêve s’est matérialisé. Reste maintenant à voir ce que Tyler Bereman va imaginer ensuite, mais une chose est sûre : quoi que Tyler Bereman ose rêver la prochaine fois, ce sera quelque chose d’exceptionnel.