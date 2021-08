Connu pour avoir imaginé les monoplaces championnes du monde en 1971 et 1973, Derek Gardne r se retrouve confronté à un véritable casse-tête au milieu des seventies. Comment se procurer un avantage déloyal – mais légal - face aux autres voitures de la grille qui disposent, pour la majorité d'entre-elles, d'un moteur Cosworth DFV, de pneus Goodyear et d'une boîte de vitesse Hewland ? Comment se différencier dans une ère aussi conformiste ?

En se plongeant dans ses notes, plus particulièrement dans le travail effectué sur la Lotus 56 en IndyCar, il lui revient une idée qui avait germé dans son esprit en 1968. Un concept qui aurait, selon la légende, fait bondir la légende maison Jackie Stewart dans l'avion qui les ramenait du Grand Prix d'Afrique du Sud en 1975. Une monoplace disposant de deux pneus standards à l'arrière et quatre pneus de 10 pouces à l'avant. L'effet escompté : réduire la traînée, améliorer le freinage et la vitesse en ligne droite.

Le projet est baptisé Tyrrell 34 - le chiffre 34 faisant référence au nombre de projets menés par l'ingénieur britannique pendant sa carrière – et séduit Ken Tyrrell , propriétaire de l'écurie, qui charge Goodyear de la production des petites quatre roues. En dehors des ingénieurs et mécaniciens, personne n'est mis dans la confidence. Pas même les deux pilotes de l'écurie, Jody Scheckter et Patrick Depailler .

