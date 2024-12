Le résumé d’Ulster - Stade toulousain

La plus grande compétition continentale de rugby reprenait ses droits ce weekend. Et les champions en titre, le Stade toulousain, accueillaient les Irlandais d’Ulster. En un mot comme 1 000, les coéquipiers de

Dès la première séquence de jeu des Toulousains, Antoine Dupont a réussi à percer une première ligne pour amorcer une offensive sur le côté gauche. À la finition de celle-ci, on retrouve Matthis Lebel qui a sorti une action de grande classe pour éliminer un adversaire avant d’aplatir malgré le plaquage d’un autre irlandais. Quelques minutes plus tard, l’écart est fait. Romain Ntamack se retrouve à la finition suite à un ballon porté proche de l’en-but adverse. Dix minutes de jeu, et déjà 11 points pour les Rouges et noir. L’Ulster répond tout de même peu de temps après grâce à une pénalité jouée au pied. Les champions de France allaient-ils céder à la panique ? Du tout. Emmanuel Meafou répond dans la foulée (14e minute), et à la 27e, Ange Capuozzo vient corser l’addition après une action collective de toute beauté. 2 minutes plus tard, c’est Antoine Dupont qui l’imite. Malgré l’approche de la mi-temps, les Toulousains ne lèvent pas le pied, et à la 43, ils ajoutent un nouvel essai : à la pause, le score s’élève à 40 à 14.