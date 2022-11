Retour sur l’UFA 2022, rendez-vous européen des jeux de combat

Dans les halls des Docks de Paris, des centaines de joueurs sont alignés devant leur écran, concentrés sur leur tournoi. Pour beaucoup, la LAN est leur première occasion de retrouver la communauté sur place après une longue absence. Des scènes tapissent les murs des hangars pour mettre en avant certains matchs, qui sont commentés en direct. Des drapeaux à l’effigie des clubs virevoltent quand leur poulain remporte les matchs. Les cris des commentateurs se superposent en français et en anglais : on ne sait plus où donner de la tête. L’UFA 2022 (Ultimate Fighting Arena) est indéniablement le rendez-vous européen des jeux de combat, marquant un renouveau depuis la pandémie du COVID.

Smash Ultimate était le jeu principal de l’événement © UFA

Une édition riche en rebondissements

C’est Super Smash Bros. Ultimate qui a rassemblé le plus de joueurs à l’UFA 2022, avec plus de 500 participants. La demande était telle que le nombre de places a été augmenté à la dernière minute et toutes les places remplies. Aux Docks de Paris, le jeu a son hangar dédié, avec une ferveur digne des profils venus de tous les horizons pour remporter le titre.

Sur trois jours, les fans peuvent suivre BigBoss et Chag venus du Mexique, ou encore HIKARU et Tea du Japon. Du côté de l’Europe, le top traditionnel est au rendez-vous, dont Glutonny, le multiple champion européen qui domine la région depuis des années. Tout au long de l’événement, les deux japonais donnent du fil à retordre aux favoris. Hikaru bat ainsi Leon et envoie Glutonny dans le loser bracket, alors que Tea domine tous ses matchs et arrive en finale sans grandes difficultés.

La grande finale voit alors s’affronter Glutonny et Tea, dans un duel franco-japonais de haut vol. Le français, largement soutenu par le public, commence à dominer le match : mais Tea revient de façon surprenante et l’emporte après un reverse sweep exceptionnel (victoire 3 à 2). Il soulève le trophée à l’autre bout du monde, devant une foule qui l’applaudit respectueusement, abasourdie par la défaite de son favori.

Même histoire du côté de Dragon Ball FighterZ. Le français pressenti pour le titre, Wade, est envoyé très tôt au loser bracket dans le tournoi. Les espoirs de le voir en finale sont douchés : et pourtant, il remonte dans le classement, match après match, jusqu’à battre celui qui l’avait envoyé du côté perdant (le britannique OBAssassin). Après sept matchs remportés en loser, il perd après une ultime remontée face à l’américain Zane. La foule, qui voulait croire au “dream run” exceptionnel du français, ne cache pas sa déception face à la victoire de son adversaire. Une victoire accueillie en demi-teinte pour Zane… ce n’est que partie remise.

Liv et Ken Bogard ont commenté le top 4 de Street Fighter V © UFA

L’ascension de jeunes talents

La pandémie du COVID a eu bien des effets négatifs sur l’esport. Mais il y a aussi du bon à retenir. Par exemple, la contrainte d’organiser des tournois en ligne au lieu du présentiel a permis à de très jeunes talents d’intégrer la scène compétitive plus facilement. C’est le cas du britannique EndingWalker, qui s’est lancé sur Street Fighter V en 2020, à ses 14 ans. Après deux ans à dominer la scène européenne en ligne, ce dernier s’est fait un nom à l’UFA 2022 en dominant largement le tournoi. Sur son passage, ce dernier a écrasé des vétérans comme l’américain Punk et le français Valmaster, et a triomphé dans la capitale française.

Si les joueurs sont la partie visible des tournois, l’UFA est aussi une occasion en or pour d’autres talents de l’esport de se faire connaître. C’est le cas de la production ou encore les commentateurs. Liv , 25 ans, en fait partie. En 2017, elle découvrait l’UFA en tant que compétitrice sur Street Fighter V pour son premier tournoi. Aujourd’hui, elle se plaçait à côté de la scène en tant que commentatrice aux côtés de Ken Bogard, expert reconnu des jeux de combat. “C’est lui qui m’a fait découvrir Street avec ses vidéos il y a plus de six ans ! C’est mon premier cast avec lui, mon premier Major et le premier en présentiel”, raconte-t-elle entre deux matchs. “En plus, l’UFA est mon tournoi de cœur parce que c’était mon premier. Je ne le manque sous aucun prétexte !”

L’UFA était le plus grand rendez-vous européen de jeux de combat de l’année © UFA

Succès garanti

Pour Liv, l’UFA 2022 a été un succès sans précédent. “Au début, l’UFA était un tournoi plus modeste. Mais cette année, c’est gigantesque. Il y a beaucoup de joueurs internationaux, des européens, des américains… je pense que beaucoup avaient envie de se retrouver en présentiel après la pandémie.” En effet, environ 1500 joueurs ont convergé à l’événement sur 11 jeux de combat différents pendant trois jours. Cela en a fait le plus grand événement du genre en Europe, et la plus grande LAN de France avec la Gamers Assembly).

Smash est indissociable du succès de l’UFA : le jeu compte pour le tiers des participants.”Smash a ouvert une porte”, confirme Liv. “D’autres jeux de combat lui emboîtent le pas, comme MultiVersus, et les éditeurs mettent de plus en plus de moyens en termes de cash prizes, de publicité… j’ai l’impression que la niche des jeux de combat devient quelque chose de plus global. J’espère que c’est ce qu’il va se passer avec le renouveau des licences comme Street et Tekken.”

Le renouveau de licences classiques des jeux de combat pose aussi la question de l’avenir de Smash Ultimate. Pour Julie Hallot , organisatrice de tournois parisiens sur Smash Ultimate depuis 2016, l’engouement est au plus haut aujourd’hui, mais pourrait décroître à l’avenir. “Il y a eu un engouement car on est après le COVID. Les influenceurs adorent le jeu et organisent des événements comme L’Odyssée par Étoiles. Maintenant, on sait que SSBU est censé être le dernier Smash Bros et qu’il n’y aura plus de mise à jour ni de nouveaux personnages donc on peut se poser la question sur son avenir, surtout quand d’autres jeux très attendus vont sortir comme Street Fighter VI et Project L.”

En tous cas, le succès de cette dernière édition de l’UFA laisse espérer des événements communautaires toujours aussi nombreux dans un avenir proche, et un possible second souffle avec la nouvelle ère de talents et les prochains titres à venir !

