Undercut, overcut : les bases de la stratégie en F1

Parcourir les 300 kilomètres de course en un minimum de temps, en prenant en compte toutes les variables d'ajustement. Voici comment l'on pourrait résumer, grossièrement, le casse-tête insoluble occupant l'esprit des membres d'une écurie lors d'un week-end de course. Car si tous les chemins mènent à Rome, toutes les tactiques ficelées en amont ne produisent pas nécessairement un résultat positif, tant des événements imprévus peuvent chambouler le scénario d'une course. Mais alors, comment se démarquer dans un environnement si imprévisible ? Pour aiguiller le plus précisément possible le pilote, plusieurs dizaines d'ingénieurs analysent, depuis le garage ou l'usine, des millions de données en temps réel. Puis appliquent ou affinent, en fonction du contexte et des événements, la stratégie établie en amont par l'état-major et le pilote. « La stratégie, c’est en fait de l’analyse prédictive, explique James Vowles, stratège de l'écurie Mercedes,

. Ce que nous essayons de faire, c’est de prévoir un résultat à partir de données brutes. Mieux on distingue ce qui est important de ce qui ne l’est pas, plus on a de chances de gagner ».