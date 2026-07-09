Vainqueurs, records, moments mythiques... La grande histoire de l'US Open

Chaque été, New York devient la capitale mondiale du tennis. Les meilleurs joueurs de la planète — selon le classement ATP — s'y retrouvent pour tenter de remporter l'US Open, le dernier Grand Chelem de la saison. Mais derrière les aces à plus de 230 km/h, les night sessions électriques et les finales mémorables se cache une histoire longue de près de 150 ans.

Chaque édition de l'US Open écrit un nouveau chapitre de l'histoire du tennis. Certaines consacrent des légendes, d'autres révèlent les champions de demain. Cette année encore, tous les regards seront tournés vers les têtes d'affiche, mais aussi vers des joueurs comme Matteo Berrettini , toujours en quête d'une première finale à Flushing Meadows, ou Emma Navarro , qui aura à cœur de briller devant son public.

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01 Depuis quand existe l'US Open ?

Lorsque Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka ont soulevé le trophée en 2025, ils sont entrés dans un cercle très fermé : celui des champions de l'US Open. Pourtant, bien avant les stars mondiales, les écrans géants de l'Arthur Ashe Stadium, les sessions de nuit ou les millions de téléspectateurs, le tournoi ressemblait à tout autre chose.

L'histoire de l'US Open commence en 1881 , à Newport , dans l'État de Rhode Island. À l'époque, il porte le nom de U.S. National Championships, et seuls les hommes peuvent participer. Les femmes rejoignent la compétition en 1887 , avant que le tournoi ne s'ouvre progressivement aux épreuves de double, puis de double mixte.

Au fil des décennies, l'US Open accompagne l'évolution du tennis. Les joueurs deviennent professionnels, les infrastructures se modernisent et le tournoi s'impose progressivement comme l'un des rendez-vous incontournables du calendrier international.

Emma Navarro s'est révélée lors de l'US Open 2024 © Robert Snow/Red Bull Content Pool

02 De Newport à Flushing Meadows : le tournoi a grandi avec New York

L'US Open n'a pas toujours été joué à Flushing Meadows. En 1915, le tournoi quitte Newport pour s'installer à Forest Hills , dans le Queens. Une première étape qui accompagne déjà son changement de dimension.

Puis arrive 1978. Direction Flushing Meadows-Corona Park , où le tournoi pose définitivement ses valises sur des courts en dur flambant neufs. Un choix qui marque un tournant : l'US Open devient le premier Grand Chelem disputé sur cette surface.

Vingt ans plus tard, l'inauguration de l' Arthur Ashe Stadium finit de changer son statut. Avec plus de 23 000 places , il devient le plus grand stade de tennis au monde. Et croyez-nous, lorsqu'il est plein un soir de finale, le bruit n'a rien à envier aux plus grandes salles NBA.

03 Pourquoi l'US Open est-il le Grand Chelem le plus spectaculaire ?

Chaque Grand Chelem possède sa personnalité. L'Open d'Australie lance la saison sous le soleil de Melbourne. Roland-Garros transforme chaque échange en combat sur terre battue. Wimbledon cultive son élégance britannique et son gazon millimétré. L'US Open, lui, préfère faire le spectacle.

Les célèbres night sessions , inaugurées dès 1975, offrent une ambiance unique. Les spectateurs arrivent parfois directement après leur journée de travail, les tribunes se remplissent à la tombée de la nuit et chaque point important est accompagné d'une véritable clameur.

Ajoutez à cela une surface rapide, des gros serveurs, des échanges explosifs et un public qui n'hésite jamais à donner de la voix... et vous obtenez probablement le tournoi le plus électrique du circuit. Autant vous prévenir : si vous aimez les matchs sous haute tension, vous êtes au bon endroit.

Pour ne rien gâcher, chaque année, plus d'un million de spectateurs franchissent les portes de Flushing Meadows. Aucun autre tournoi de tennis au monde ne rassemble autant de fans sur une seule édition.

L'US Open, un évènement à ne pas manquer © Getty Images

04 Les rois et les reines de Flushing Meadows

Certaines légendes semblent avoir trouvé à New York une deuxième maison. Chez les hommes, avec ses cinq titres, Jimmy Connors est longtemps resté le patron.

À la fin des années 70 et au début des années 80, l'US Open vit une rivalité épique entre Connors et John McEnroe . Le second Américain au caractère volcanique décroche quatre titres (1979, 1980, 1981, 1984) et donne au tournoi une nouvelle dimension avec des matchs électriques face à Connors et à Björn Borg .

Quelques années plus tard, Pete Sampras impose son service chirurgical et décroche lui aussi cinq trophées .

Puis vient Roger Federer . Entre 2004 et 2008 , le Suisse remporte cinq éditions consécutives . Durant cette demi décennie, battre Federer à New York relevait presque de la science-fiction.

Depuis, Novak Djokovic a continué d'écrire sa propre légende. Le Serbe est devenu l'un des visages de l'US Open grâce à sa longévité exceptionnelle et à sa capacité à performer face à plusieurs générations de joueurs.

Chez les femmes, impossible de ne pas citer Chris Evert, Serena Williams, Steffi Graf ou encore Martina Navratilova . Chacune a laissé une empreinte unique sur le tournoi, que ce soit par sa domination, son style de jeu ou les émotions offertes au public new-yorkais.

Dominic Thiem, vainqueur de l'US Open 2020 © Getty Images

05 Palmarès : les vainqueurs des 10 dernières éditions de l'US Open

Année Hommes Femmes 2025 Carlos Alcaraz Aryna Sabalenka 2024 Jannik Sinner Aryna Sabalenka 2023 Novak Djokovic Coco Gauff 2022 Carlos Alcaraz Iga Świątek 2021 Daniil Medvedev Emma Raducanu 2020 Dominic Thiem Naomi Osaka 2019 Rafael Nadal Bianca Andreescu 2018 Novak Djokovic Naomi Osaka 2017 Rafael Nadal Sloane Stephens 2016 Stan Wawrinka Angelique Kerber

Les joueurs les plus titrés de l'US Open

Certains records remontent aux débuts du tournoi, bien avant l'ère Open. Ils semblent presque impossibles à battre aujourd'hui.

Hommes

Rang Joueur Titres 1 Richard Sears 7 2 William Larned 7 3 Bill Tilden 7 4 Jimmy Connors 5 5 Roger Federer 5

Femmes

Rang Joueuse Titres 1 Molla Bjurstedt Mallory 8 2 Helen Wills Moody 7 3 Chris Evert 6 4 Serena Williams 6 5 Steffi Graf 5

06 Les records les plus fous de l'US Open

L'US Open a vu passer certains des plus grands champions de l'histoire du tennis. Forcément, il a aussi donné naissance à des records qui semblent parfois hors d'atteinte.

Les records masculins

Plus de titres : Richard Sears, William Larned et Bill Tilden ( 7 )

Le plus titré de l'ère Open : Jimmy Connors, Pete Sampras et Roger Federer ( 5 )

Le plus jeune vainqueur : Pete Sampras ( 19 ans , en 1990)

Le plus âgé : Ken Rosewall ( 35 ans , en 1970)

Plus grand nombre de titres consécutifs : Roger Federer ( 5 , de 2004 à 2008)

Les records féminins

Plus de titres : Molla Bjurstedt Mallory ( 8 )

Le plus de titres dans l'ère Open : Chris Evert et Serena Williams ( 6 )

La plus jeune championne : Tracy Austin ( 16 ans , en 1979)

La plus âgée (ère Open) : Flavia Pennetta ( 33 ans , en 2015) — le record toutes ères confondues appartient à Molla Bjurstedt Mallory ( 42 ans , en 1926)

L'US Open est aussi un pionnier en dehors du court. En 1973 , il devient le premier tournoi du Grand Chelem à offrir le même prize money aux femmes qu'aux hommes. Une décision historique, portée notamment par Billie Jean King, qui créera un précédent dans le monde du tennis.

L'US Open, précurseur dans l'inclusion des femmes dans le tennis © Getty Images

07

Chaque Grand Chelem possède ses rencontres mythiques. À New York, certaines sont devenues de véritables monuments.

Sampras - Agassi (2001)

Imaginez un match de plus de trois heures... sans le moindre break. C'est pourtant ce qu'ont offert Pete Sampras et Andre Agassi lors d'une demi-finale devenue culte. Les quatre sets se terminent au tie-break, les deux Américains refusent de céder un centimètre, et le public assiste à l'une des plus grandes démonstrations de service et de sang-froid de l'histoire.

Federer - Djokovic (2011)

Roger Federer obtient deux balles de match. Le trophée semble lui tendre les bras. Puis Novak Djokovic réalise l'un des retours les plus célèbres de l'histoire du tennis. Quelques minutes plus tard, c'est lui qui file en finale. À New York, tout peut basculer en un seul point.

Nadal - Medvedev (2019)

Près de cinq heures d'un combat épique. Rafael Nadal mène deux manches à zéro avant de voir Daniil Medvedev revenir à hauteur. L'Espagnol finit par s'imposer au terme d'une finale irrespirable qui résume parfaitement l'esprit de l'US Open : spectaculaire, imprévisible et intense jusqu'au dernier échange.

Alcaraz - Sinner (2022)

Si vous deviez regarder un seul match de la nouvelle génération...choisissez celui-ci. Plus de cinq heures d'un niveau de jeu exceptionnel, une balle de match sauvée par Carlos Alcaraz, des coups venus d'ailleurs et un Arthur Ashe Stadium en fusion. En quittant les tribunes ce soir-là, beaucoup avaient la même conviction : le futur du tennis était déjà là.

Dominic Thiem au service pendant l'US Open 2020 © Getty Images

08 Les Français qui ont marqué l'US Open

L'US Open n'a jamais été le Grand Chelem le plus prolifique pour le tennis français, mais cela ne signifie pas qu'il n'a jamais souri aux Bleus. En 1983, Yannick Noah a atteint les quarts de finale quelques mois après son sacre à Roland-Garros. Chez les femmes, Mary Pierce a disputé la finale en 2005, tandis qu'Amélie Mauresmo a joué les demi-finales à deux reprises.

Plus récemment, Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils, Richard Gasquet ou Lucas Pouille ont eux aussi fait vibrer les supporters français sous les projecteurs new-yorkais. Aujourd'hui, une nouvelle génération nourrit les mêmes ambitions. Arthur Fils, Giovanni Mpetshi Perricard, Ugo Humbert ou encore Arthur Cazaux rêvent d'inscrire leur nom au palmarès.

Qu'en sera-t-il ? Réponse du 23 août au 13 septembre !

Un Grand Chelem spectaculaire mais éprouvant © Getty Images

09 FAQ

L'US Open est-il un tournoi du Grand Chelem ?

Oui. L'US Open fait aujourd'hui partie des quatre tournois du Grand Chelem , aux côtés de l' Open d'Australie , de Roland-Garros et de Wimbledon .

Ce statut s'est construit au fil de son histoire. En 1923, la Fédération internationale de tennis reconnaît officiellement le tournoi comme l'un des quatre grands championnats mondiaux. Puis, en 1968, l'US Open marque une nouvelle fois l'histoire en devenant le premier Grand Chelem de l'ère Open, ouvrant ses portes aux joueurs professionnels. Une décision qui change durablement le visage du tennis moderne.

Aujourd'hui, remporter l'US Open revient à inscrire son nom au palmarès de l'un des tournois les plus prestigieux de la planète. Et comme il clôt la saison des GC, il offre souvent aux champions une dernière occasion de marquer les esprits avant la fin de l'année.