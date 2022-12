Déjà, je ne suis plus dans la précipitation, comme au début de ma carrière. Je cultive un rapport au temps qui est différent désormais et les équipes de Booba partagent et insufflent cette vision également. Et ce sont des gens qui ont l’habitude de produire : ils sauront me dire quand je peux aller plus loin et améliorer les morceaux, ou au contraire quand je serai arrivé à quelque chose de satisfaisant. Après des années à travailler seul, ça me fait du bien d’être plus entouré. Et un artiste et producteur comme Booba, tu l’écoutes parce qu’il a des années d’expériences, qu’il a innové, qu’il s’est renouvelé. Il est crédible.

J’arrive à la fin du processus de création de l’album mais on est encore loin d’avoir une date. Je veux créer l’engouement, sortir des sons qui plaisent, pour frapper fort.