Valentin Delluc : "J’adore construire en speed riding"

Comme tous les enfants de la montagne, j’ai découvert le ski très tôt. Mon père, qui était pisteur, m’a mis dessus alors que je n’avais que 2 ans et demi. À 6 ans, j’ai ensuite rejoint un club de ski alpin où j’ai appris les bases du ski avant de faire mes premières compétitions.

Mais assez rapidement, j’ai eu la sensation de tourner en rond et d’être limité dans mes capacités. Il me fallait plus que de simples descentes chronométrées. Je cherchais déjà plus de liberté et de créativité.

Premiers flocons © Valentin Delluc

Freedom

C’est pourquoi, lorsque j’ai découvert le ski freestyle, cette approche m’a tout de suite parlé. Je me suis inscrit au club d’Avoriaz et m’y suis mis à fond. Ça a duré pas mal d’années, jusqu’à mes 18 ans environ. Je m’en suis rendu compte plus tard, mais je commençais déjà à vouloir créer des lignes et des tricks.

Plus jeune, j’ai été bercé par les exploits de Candide Thovex. Et je voulais moi aussi devenir skieur professionnel. Je passais mon temps à regarder des films de ski et c’est ce qui me faisait rêver. Je ne voulais faire que ça.

Puis, j’ai découvert les disciplines aériennes. D’abord le parapente, par l'intermédiaire de mon frère qui en faisait aussi, puis l’ULM, car mon père était instructeur. Cette dernière discipline m’a apporté vraiment beaucoup de choses dans le sens où la discipline est réglementée par l’aviation civile. Bien plus réglementée que le parapente. C’est ce qui m’a donné un cadre et des objectifs pour mes entraînements futurs en speed riding. À 18 ans, j’ai moi aussi passé mon diplôme d’instructeur. Je le suis d'ailleurs encore aujourd’hui, bien que je n’ai plus trop le temps avec le speed riding.

Père et fils © Valentin Delluc

Fait pour le speed riding

J’aimais le ski freestyle et j’aimais le parapente. Pourtant, lorsque je voyais mon frère faire du speed riding, l’idée même d’essayer m’effrayait au plus haut point, même si je trouvais ça vraiment très cool. Il était vraiment dans le speed riding mais je ne voulais pas faire comme lui, je voulais percer dans cette discipline qui était le freestyle. J’étais à fond.

Passion freestyle © Ludovic Duvert

En 2010, j’ai perdu mon frère dans un accident d’ULM. Peu de temps après, je me lançais dans le speed riding et mon point de vue sur la discipline changeait radicalement. Dès le premier run, je comprenais alors tout ce que voulais me dire mon frère quand il me parlait des sensations qu’il éprouvait en volant.

Deux frères © Valentin Delluc

Avec l’accord de mes parents, je m’y suis mis à 100%. J’ai passé une formation de guide de motoneige, ce qui me permettait de travailler la nuit, et je passais mes journées à faire du speed riding. Je me suis inscrit aux championnats de France que j’ai remportés deux fois. Je m'investissais vraiment à fond.

Filmer son destin

Parallèlement aux compétitions, je réalisais des vidéos que je postais sur internet. La vidéo peut t’offrir une approche différente de la compétition. Si la compétition te fait suivre certaines règles, la vidéo t’offre une liberté totale où tu as tout à inventer. En vidéo, c’est à toi de créer une histoire, de faire en sorte qu’elle soit unique et qu’elle ait du sens. Et c’est ce que je préfère. Car un projet vidéo, c’est une aventure. Tu dois obtenir des autorisations, adapter les tailles de voiles en fonction des spots ou tu rides, trouver des moyens pour remonter en haut des pistes etc.

1 minutes Valentin Delluc pourchassé par un drone Valentin Delluc fait du speed riding poursuivi par un drone dans la vallée de Morzine dans le nouvel épisode de Follow Me. Retrouvez en vidéo le vol du speed rider Valentin Delluc suivi par un drone !

Dans chaque vidéo, j’essaie de réaliser une suite d’actions qui, mises bout-à-bout, créent une descente et donc une histoire. Tout l’enjeu est de faire comme si tout cela n’était qu’un seul et unique run. C’est un jeu. Les meilleurs exemples ? Moonline et From Avoriaz With Love .

Red Bull donne des ailes à Valentin © Red Bull Content Pool

Élever le speed riding

En speed riding, les compétitions ne sont pas très médiatisées et le grand public n’en entend pas forcément parler. Alors qu’on sait à quel point internet peut être un tremplin. C’est donc en postant toutes ces petites vidéos, notamment celle où je slide un câble de télésiège en 2014, que je me suis créé une petite notoriété.

Valentin aime slider des câbles © Red Bull Content Pool

Mon arrivée chez Red Bull m’a permis d’envisager le speed riding différemment et de réaliser des projets que je n’aurais pas imaginés en repoussant les limites de la discipline. Mais ça m’a également permis de pouvoir créer de nouvelles choses dans une activité nouvelle. J’adore construire en speed riding.

2 minutes Valentin Delluc : l'art du speed riding sans neige De la terre, de l’herbe, de l’eau et des cailloux : dans With or Without Snow, le speed rider français Valentin Delluc glisse sur à peu près tout, sauf de la neige.

Selon moi, il reste encore beaucoup à faire en speed riding. Avec l’évolution du matériel, on peut mixer les disciplines comme je l’ai fait dans une vidéo où je ride sur le lac de Serre-Ponçon. Par le biais de tous ces projets, j’essaie de populariser la discipline. Si j’avais plus de temps j’aimerais aussi organiser des compétitions car je trouve qu’on en manque un peu. Qui sait ce que la retraite me réserve ? Tout bien tranquillement.

