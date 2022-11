Valentin Delluc Le speed rider français Valentin Delluc est l’un des meilleurs mondiaux. Ses vidéos impressionnent tout le monde, comme la vidéo Moonline, dans laquelle il survole Chamonix de nuit et en speed riding.

à sa façon. Dans son nouveau projet, Flairy Flight, le speed-rider français s'attaque lui aussi à l'un des spots les plus emblématiques de Turquie. Comment ? En speedflying. Vous pouvez le constater en haut de l'article, le résultat est magistral.

La Cappadoce est principalement connue pour deux choses : ses ses cheminées de roches volcaniques qui lui donnent un air majestueux et son festival de montgolfières. Chaque année, en juillet, des centaines d'amateurs de montgolfières se rendent dans cette région reculée de la Turquie pour admirer ce spectacle où s'envolent ces centaines de montgolfières dans les airs au petit matin quand le vent n'est pas encore levé.

Si ces balais de montgolfières se déroulent habituellement dans le plus grand des calmes, le passage de Valentin Delluc a quelque peu chambouler les choses. Si le speed rider a plutôt l'habitude de s'envoler des montagnes qui surplombent Avoriaz, il s'est cette fois envolé d'une nacelle perchée à 2600 mètres d'altitude.

