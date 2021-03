Valheim : nos conseils pour bien débuter votre partie

Les Vikings ont la cote depuis quelque temps maintenant dans

. Il faut dire que par leur réputation de berserker et leur image cornue, ils capturent rapidement l’imagination. Cependant, rares sont les jeux qui nous permettent d’être plus subtils que simplement enchaîner les ennemis à terrasser dès lors que l’on rentre dans la peau d’un guerrier scandinave. Valheim a changé la donne. Disponible en early access, il vous met dans la peau d’un viking tombé au combat se retrouvant dans le monde de Valheim (qui fait partie de la mythologie nordique). Votre but ? Prouver votre valeur à Odin afin d’accéder au Valhalla. Et pour cela, il vous faudra survivre coûte que coûte. En étant tombé dans ce monde essentiellement à poil. La tâche est ardue, mais n’ayez crainte : on a quelques conseils à vous donner pour vous en sortir plus facilement.