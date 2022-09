Ce qu'il fallait retenir du Mondial de VALORANT : VCT Champions 2022

Ce week-end du 18 septembre, la saison de 2022 a pris fin sur Valorant avec la finale des VCT Champions , tournoi couronnant la seconde championne du monde dans l’histoire du jeu de tir de Riot Games . Pour cette édition, la compétition s’est arrêtée à Istanbul, Turquie, et a offert le plus haut niveau de compétition devant un public déchaîné. Le succès était au rendez-vous : les matches ont été spectaculaires, les joueurs se transcendant sous l’impulsion de la foule et devant près d’1,5 million de spectateurs simultanés (un record d’audience sur le jeu). Voici ce qu’il fallait retenir du mondial de Valorant de 2022 .

01 L’Europe vaincue par sa némésis

Les fans y croyaient : l’Europe tenait le trophée mondial de 2021 (par la victoire d’Acend) et l’une de ses trois représentantes, FunPlus Phoenix , revenait victorieuse du dernier Major (les VCT Masters à Copenhague plus tôt cet été). Certes, les deux autres représentantes du vieux continent étaient loin du statut de favorites, mais la perspective de voir l’Europe briller en finale semblait tout de même à portée.

Pourtant, quand la phase de groupes s’est lancée le 31 août, l’enthousiasme des fans a été vite tempéré : Fnatic , Team Liquid et FPX ont avancé en playoffs, mais par la petite porte, à la deuxième place de leur groupe respectif. Et quand la phase de double-élimination est arrivée, un revers pour les trois équipes les envoyait directement dans le lower bracket où elles n’avaient plus droit à l’erreur.

Alfajer, Fnatic (à droite), était le seul joueur turc au Mondial de 2022. © Colin Young-Wolff/Riot Games

Manque de chance, Fnatic et Team Liquid s'affrontaient dans le match suivant : un duel déchirant pour l’Europe. Le moment venu, la foule se déchaîne quand le joueur turc de Fnatic, Emir Ali "Alfajer" Beder, entre en scène. Les pancartes à son nom sont brandies. C’est la star de la compétition, seul participant au mondial qui joue à domicile. Mais une autre partie du public scande “Let’s go Liquid” au début du match : les supporters sont partagés entre ces deux clubs emblématiques de l’esport.

Pourtant, le spectacle est de courte durée. Au lancement sur Bind, l’équipe du français “Enzo” ne laisse aucun répit à Team Liquid. Elle poursuit sa domination sur Haven et remporte le match 2 à 0. La première équipe européenne sortait alors de la course.

De son côté, FPX, grande favorite européenne, survivait à ses deux matches suivants… jusqu’à affronter les sud-coréens de DRX, qui l’avait éliminée de l’upper bracket quelques jours plus tôt en demi-finale du lower bracket, puis sorti Fnatic de la course après sa victoire contre Liquid.

L'équipe européenne FPX affronte les sud-coréens de DRX © Colin Young-Wolff/Riot Games

DRX , c’est le numéro 1 de Corée du Sud, qui a aussi terminé dans le Top 6 des deux derniers Majors. Tous les espoirs de l’Asie-Pacifique reposaient sur ses épaules. Sur son chemin, elle avait déjà envoyé FPX dans le loser bracket en quarts : c’était la némésis de l’Europe. Contre Fnatic, l’équipe s’était pourtant bien battue. Mais DRX est connue pour se transcender quand elle est au pied du mur, et c’est ce qui s’est produit dans ce match. Malgré un revers sur Icebox, elle l’emportait sur Ascent après une remontée fulgurante (14 à 12). La Sud-Coréenne clôturait ensuite le match 13 à 9 sur Fracture, contre des Fnatic déstabilisés.

Et trois jours plus tard, les sud-coréens étaient prêts à éliminer la dernière représentante du vieux continent. Ils montraient une forme encore meilleure contre FPX, comme si l’air de revanche leur avait donné des ailes, suivant leur élimination par son adversaire au dernier Major de Copenhague. Cette fois, DRX montrait toutes ses armes pour contrer le phénix et l’emportait 2 à 0 en soufflant l’ultime flamme des espoirs européens.

02 Le Brésil sur le toit du monde

De l’autre côté de l’Atlantique, les fans étaient, quant à eux, comblés. Le dernier match des VCT Champions opposant l’équipe brésilienne LOUD à l’américaine OpTic était plus qu’une finale, mais aussi l’ultime chapitre d’une rivalité qui a ponctué toute la saison de l’autre côté de l’Atlantique. En effet, les deux équipes s’étaient déjà affrontées quatre fois avant de s’opposer dans le plus grand match de la carrière des joueurs au Mondial. Les deux équipes se connaissaient par cœur, et cela s’est ressenti dans le match. D’un point de vue stratégique, il a montré ce qui se faisait de mieux sur VALORANT.

L’avantage est passé d’une équipe à l’autre sur chaque map, en terminant deux fois en overtime. Mais à l’épreuve de la fatigue et de la pression, ce sont finalement les Brésiliens de LOUD qui ont réussi à prendre une large avance sur Haven, gagnée 13 à 5 avec une attaque tout aussi décisive que la défense pour l’équipe victorieuse. En remportant le mondial, les Brésiliens ont arraché un trophée international pour la première fois à l’Europe et à l’Amérique du Nord. D’un autre côté, l’Asie-Pacifique, représentée par les sud-coréens de DRX, faisait une percée sur le podium en terminant à la troisième place du mondial, devant les Européens. Une première pour la région, qui laisse espérer bien des surprises en 2023.

La compétition a accueilli plus de 5 000 fans à Istanbul, Turquie © Colin Young-Wolff/Riot Games

03 Le premier mondial de VALORANT devant un public

Les VCT Champions 2022 constituaient la seconde édition sous ce format, mais la première à avoir lieu devant un public à cause de la pandémie mondiale. Et pour fêter l’occasion, Riot Games n’a pas fait les choses à moitié : la communauté Turque a été célébrée tout au long de l’événement par des cosplayers, interviews avec des créateurs de contenus et d’autres activités.

Et le public le lui a rendu au centuple : l’ambiance était bouillante dans la Volkswagen Arena d’Istanbul. La salle comprenait 5 000 places, mais la ferveur des fans faisait croire à une foule plus importante encore. Malgré quelques bugs liés au jeu (avec une map qui a dû être rejouée à cause d’une tourelle de Killjoy) et à la diffusion anglophone, le tournoi fera preuve d’exemple à suivre pour la saison prochaine, que ce soit en termes d’ambiance, de production ou de format.

Il marquait également la fin du circuit compétitif de VALORANT tel que les fans le connaissent. En 2023, les ligues officielles seront franchisées (de façon similaire à League of Legends, jeu principal de Riot Games). L’objectif est d’apporter plus de sécurité aux clubs et de stabilité au circuit. Et en amont du lancement de la prochaine saison, il sera toujours possible de suivre les finales d’exhibition de plusieurs ligues nationales dont la Coupe de France, ainsi que la finale du circuit féminin (Game Changers) en novembre.

