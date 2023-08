Valorant : dis-moi quel joueur tu es, je te dirai quelle arme utiliser

Lorsque vous jouez à un FPS, vous devez garder à l'esprit tous les différents éléments et aspects du jeu afin d'être en mesure de jouer au maximum de votre potentiel. Mais en fin de compte, personne ne peut contester que l'aspect le plus important de ce genre est les armes qui y sont incluses. Ces dernières permettent de définir clairement un style de jeu, d’alterner entre les différentes possibilités offertes, mais aussi de s’adapter à n’importe quelle situation. À l’inverse, vous pouvez également trouver celle qui correspond à vos tendances naturelles. Et, sur ce dernier point, on vous a concocté quelques builds qui pourraient vous être utiles selon votre style de jeu. Voire même pour vous aider à trouver une éventuelle petite référence à Valorant cachée dans le

À 2900 crédits, le Phantom est un excellent choix pour les joueurs à tous les niveaux de compétition en raison de sa grande précision à courte et moyenne portée. Ainsi, si vous vous considérez comme un valeureux soldat qui aime se précipiter dans les fights, le Phantom est un choix assez polyvalent. Si vous êtes du côté des attaquants et que vous jouez un duelliste comme Phoenix ou Reyna, le Phantom sera une arme pour vous. De plus, le Phantom fonctionne très bien sur des cartes comme Split et Bind en raison des couloirs étroits qui y sont présents.