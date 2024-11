Comment communiquer pour gagner sur Valorant

doit posséder de nombreuses compétences différentes. Bien sûr, s'il est important que vos actions soient rapides et efficaces, le jeu se joue toujours en équipe et la façon dont vous travaillez et communiquez avec vos coéquipiers est tout aussi importante. Si vous prenez l’exemple d’un joueur confirmé comme le

L'un des principaux aspects de la communication que les joueurs peuvent améliorer est la manière dont ils transmettent les informations. Plutôt que de débiter un discours confus sur ce qui vient de vous arriver, il est important que les informations soient courtes et percutantes. Cela permet à vos coéquipiers de savoir exactement à quoi ils ont affaire et de se concentrer sur la partie au lieu de vous écouter vous plaindre de la façon dont vous êtes mort ou si vous pensez qu'une arme ou un agent n'est plus aussi performant qu'avant.

Une chose qui peut aider à cet égard est d'apprendre les indications et points clés de la carte, qui sont les noms de points spécifiques qui y figurent. Cela vous permettra de fournir des informations rapides et précises à votre équipe afin qu'elle puisse comprendre immédiatement la zone spécifique où se trouve l'ennemi au lieu de passer du temps à déchiffrer ce que signifie « là-bas ».

En général, si vous commencez à vous améliorer et à ne fournir que les informations les plus importantes, vous serez surpris par le nombre de rounds que vous commencerez à gagner avec votre équipe.

