Les conseils de Tiffae pour progresser sur Valorant

Si vous n’êtes pas un grand connaisseur de Valorant, il s’agit d’un FPS free-to-play qui se joue à 5 contre 5. Chaque personnage possède des capacités uniques qui leur permettent d’impacter la partie et d’aider leur équipe. Imaginez un mélange entre Counter-Strike et League of Legends, et vous n'êtes probablement pas loin. Avec trois modes de jeu et une palanquée d’agents disponibles, chaque game est différente des autres. De quoi garder les joueurs en haleine.