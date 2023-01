Valorant : le guide de Lotus, la nouvelle map qui vous envoie en Inde

Après Haven, Lotus rejoint la rotation des cartes du titre de Riot Games. Vous verrez, ces deux cartes ont plusieurs points communs, mais la conception des différents sites vous obligeront à les appréhender de façons différentes. On fait le tour.

01 Sa particularité

Le petit truc de Lotus, ce sont ses portes uniques. Il y en a deux, tournantes, qui sont contrôlées par un interrupteur situé de chacuns de leurs côtés. Les portes tournent dans le même sens à chaque fois et détruisent toute compétence placée dans la zone de leur rotation, comme un mur de Sage, un confinement de Killjoy ou une flèche de Sova.

Faites bronzette, pas la guerre © Riot Games

Lorsqu'elles sont ouvertes, ces portes font du bruit et sont mises en évidence sur la carte lorsqu'elles sont en mouvement. L'icône de porte s'affiche sur votre minimap, où que vous soyez, alors faites-y attention car elle peut vous donner des informations très précieuses.

L'autre porte unique est une porte destructible entre A Main et le site B : A Link. La couleur de cette porte reflète la santé qu'il lui reste, et une fois qu'elle est brisée, elle l’est définitivement et produit un bruit que vous pouvez entendre dans toute sa zone.

Châtelet-Les Halles, mais en Inde © Riot Games

En raison de la position des barrières de spawn et de la taille de la carte, de nombreux affrontements précoces peuvent potentiellement survenir quelques secondes après le début des tours. Les principaux points chauds de la carte seront A Rubble/A Main et C Mound. Se battre tôt pour ces parties de la carte en tant que défenseur limitera sévèrement les options des attaquants. Méfiez-vous tout de même de B Pillards, car si le point semble safe, les défenseurs de B Main peuvent vite vous piéger.

Cette carte sera également un rêve pour les flanqueurs en raison du nombre de connexions et de la facilité avec laquelle un attaquant peut se faufiler dans la zone de spawn des défenseurs. Les flanqueurs doivent veiller à ne pas faire trop de bruit en utilisant les portes et à profiter des itinéraires alternatifs, comme le chemin qui s'étend de A Main à A Stairs pour prendre à revers les sites A ou B, ou celui qui part de C Main pour arriver à C Waterfall si les défenseurs ont une position reculée sur le site C ou ont effectué une rotation.

Comme sur Haven, les 3 sites rendent cette carte très difficile à reprendre. La première différence majeure avec Lotus est que les sites sont plus petits et moins couverts, donc envoyer tout le monde sur le site lors d'une reprise ne sera pas l'idéal. Il est préférable d'envoyer un ou deux joueurs faire une ronde autour du site pour prendre au dépourvu les joueurs qui le reprennent et les backstab avec un bon timing.

La deuxième différence majeure entre Lotus et Haven est que les deux cartes ont le même nombre de couloirs dont les défenseurs doivent se préoccuper, mais Lotus exige que les attaquants utilisent les portes et leur donnent des informations sur leur emplacement afin d'accéder à certains couloirs. Il s'agit sans aucun doute d'une amélioration de la conception de la carte, qui contribuera à réduire les taux de victoire des attaquants par rapport à Haven en équilibrant l'augmentation du nombre de couloirs et de sites dont les défenseurs doivent se préoccuper.

03 Les meilleurs agents à jouer sur Lotus

Sova

Sova est une option intéressante sur cette carte, compte tenu de ses capacités uniques. Il pourrait être très utile pour localiser ses cibles avec des flèches au fond des sites, en raison de la disposition de Lotus. Il peut aussi partager des informations importantes sans se mettre en danger en déployant son drone. Ses coéquipiers peuvent utiliser ces informations pour décider de la rotation à mettre en place et saisir une opportunité de prendre à revers l'adversaire. En plus, Sova peut l'utiliser une fois de plus dans le tour avec un temps de recharge de 35 secondes. Et puis, bonus, un joueur habile peut réussir à neutraliser les dangers en utilisant sa capacité ultime pour recueillir tous les renseignements sur les positions adverses.

Jett

Une allure qui en Jett © Riot Games

Un agent comme Jett est bien adapté pour jouer sur des cartes comme Haven et Lotus, où elle peut dominer de diverses manières. Sur Lotus, sa smoke et ses dashs sont extrêmement efficaces, car il y a beaucoup de terrain à couvrir avant d'arriver aux emplacements où planter le spike. Sans parler de sa faculté à prendre de la hauteur. De plus, comme chaque site fonctionne comme un segment unique, une Jett qui se détache de son équipe et frappe le site depuis différentes voies peut mettre beaucoup de pression sur l'adversaire.

Killjoy

Pour des raisons évidentes, comme la présence de plusieurs sites et de multiples entrées de sites, Lotus sera sans aucun doute l'une des plus grandes cartes de reprise du jeu. Le bot-alarme de Killjoy peut être utilisé pour faciliter les rotations et est utile en tant qu'avertissement. Une excellente stratégie pour obtenir quelques kills pour vos coéquipiers en rotation est de placer le bot-alarme dans des endroits stratégiques et de placer une tourelle dessus afin de déclencher le piège dès que le bot est activé. D'autre part, personne ne doit couvrir l'endroit spécifique où vous placez le bot jusqu'à ce qu'il soit activé, ce qui permet une meilleure répartition de votre équipe sur d'autres sites.

Killjoy a la capacité de défendre un site entier à elle seule et est excellente pour repérer les tentatives de flanques. Ses compétences lui permettent de gêner les adversaires, qu'elle soit sur le site A ou C, aussi longtemps que nécessaire pour que ses coéquipiers puissent effectuer une rotation. Ses taux de victoire et son pick rate sur Haven, la seule autre carte à trois sites du jeu, confirment qu’elle se pose comme une incontournable sur Lotus.

Il ne vous reste plus qu’à travailler ces différents points, et, qui sait, peut-être que vous pourrez triompher sur Lotus lors de l’édition 2023 de Campus Clutch !

