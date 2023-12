Tout savoir sur le Remake dans Valorant

Pour faire simple, le Remake permet aux joueurs de ne pas être pénalisés s’ils sont en 4 contre 5. Lorsqu’il y a Remake, la partie est annulée, on ne perd rien niveau MMR (le système de classement sur le jeu), on perd un peu de temps, mais c’est le seul aspect négatif. Sinon, c’est 30 minutes de souffrance.

Pour faire simple, le Remake permet aux joueurs de ne pas être pénalisés s’ils sont en 4 contre 5. Lorsqu’il y a Remake, la partie est annulée, on ne perd rien niveau MMR (le système de classement sur le jeu), on perd un peu de temps, mais c’est le seul aspect négatif. Sinon, c’est 30 minutes de souffrance.

Pour faire simple, le Remake permet aux joueurs de ne pas être pénalisés s’ils sont en 4 contre 5. Lorsqu’il y a Remake, la partie est annulée, on ne perd rien niveau MMR (le système de classement sur le jeu), on perd un peu de temps, mais c’est le seul aspect négatif. Sinon, c’est 30 minutes de souffrance.