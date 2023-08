, comme tout bon FPS coopératif et compétitif, possède son propre vocabulaire et ses stratégies qui peuvent troubler n’importe quel gamer non initié. Qu’est ce qu’un contre-strafe ? Pourquoi est-ce que trade est une bonne chose pour certaines équipes et pas pour d’autres ? C’est quoi un round d’éco ? Et pourquoi est-ce que je ne peux jamais acheter un OP ? D’ailleurs, c’est quoi un OP ?

Dans Valorant, la première balle à quitter votre arme sera toujours la plus précise. Si vous voulez courir dans tous les sens, arme à la hanche, votre seule issue de secours est d’apprendre à contre-strafer. Ce terme désigne le fait d’arrêter net votre agent dans sa course à l’aide des touches Q et D. Si vous parvenez à tirer au moment où vous ne bougez plus, votre aim (visée) sera bien meilleure.

Cette stratégie consiste à poster deux défenseurs au même endroit, cela peut permettre de prendre l’ennemi par surprise et de créer un avantage numérique. La plupart du temps, quand une équipe double up, un des deux défenseurs sera amené à faire une rotation pour aider ses autres coéquipiers en cas de besoin. Occasionnellement, ce qu’on appelle un stacking peut être employé. C’est le fait de tout simplement positionner les cinq joueurs au même endroit.

A chaque début de round, tous les joueurs peuvent acheter des armes, des munitions, des accessoires et des compétences. Cela coûte de l’argent, qui est distribué à chaque tour en fonction des kills, des assists, des désamorçages etc. Dépenser cet argent de manière inconsidérée peut ruiner un round, un joueur, une équipe, une partie entière.

Viser bien et vite ou avoir une bonne lecture de jeu ne sont pas les seuls facteurs qui entrent en compte sur Valorant, un nombre gigantesque de games est régi par l’économie. Commencer un round au pistolet pour finalement ramasser un Operator ou un Vandal sur un ennemi peut modifier drastiquement l’économie de votre équipe. Cette mécanique peut (et doit) être collective, un joueur peut par exemple passer d’un pistolet mitrailleur à un fusil d’assaut et faire profiter gratuitement de son ancienne arme à un coéquipier pour lui permettre d’économiser.

Si vous avez déjà joué à LoL, ce mot doit vous être familier. Littéralement traduit par “donner à manger aux adversaires”. Un feeder, en général, meurt beaucoup et fait peu de kills. A force de trépasser, il donne l’avantage à l’équipe ennemie puisque chaque kill permet de récolter des crédits et d’acheter de meilleures armes. Le feeder est souvent le premier à mourir, il aime courir au milieu de la carte couteau à la main sans forcément faire attention au reste de son équipe.

Dans n'importe quel FPS, le plus important quand on parle d’aim est le placement du viseur : savoir à tout moment où un ennemi a le plus de chance de positionner sa tête et y placer son curseur. Le flick, dans un registre diamétralement opposé, est le fait de brutalement déplacer sa souris pour compenser un mauvais positionnement pour tuer un ennemi. Ce n’est pas très académique, mais ça fait des clips très très stylés.

Mettre assez de pression sur un des deux sites de bombe pour forcer l’équipe adverse à réagir en envoyant ses joueurs originellement postés sur le site opposé en renfort. Cette tactique est souvent mise en place pour prendre l’opposant à revers et planter la bombe sur un site non défendu.

