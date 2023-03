Cyclisme : les règles d'or pour grimper un col hors catégorie

Puisque chez Red Bull, on aime repousser nos limites et vous encourager à le faire, on a demandé au cycliste cherbourgeois quelles étaient les règles d’or pour s’attaquer à un col Hors Catégorie. Le plus difficile, donc.

"Je devais avoir 13 ans lorsque j’ai fait mon premier col Hors Catégorie. C’était avec un VTT avec lequel j’allais au collège. J'ai réussi, mais la descente a été très compliquée car je ne savais pas me gérer. Je suis parti tout feu tout flamme en me disant que j’étais hyper fort, mais j'ai eu le retour de la médaille lors de la descente qui a été très compliquée à gérer. Côté, matériel, vous serez forcément plus à l’aise avec un vélo typé grimpeur...

