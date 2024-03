Quels équipements pour avoir le meilleur vélo de route possible ?

. Et étant donné leur prix, ces accessoires ne seront pas non plus à la portée de toutes les bourses. Alors, rêvons un peu…

, pas facile de s’y retrouver et de choisir les meilleurs équipements pour sa pratique. Si nous avons sélectionnés ci-dessous les accessoires les plus prestigieux pour la transmission, les freins, les roues, la selle et autres pédales, les modèles sélectionnés l’ont avant tout été pour leur qualité de fabrication, leur poids léger, leur fiabilité éprouvée et plus globalement pour faire de votre deux roues une véritable fusée. Mais cela ne veut pas dire que ces

Alors que Sram et Shimano sont passés depuis plusieurs années sur une transmission électrique, Campagnolo ne s’y est mis que tardivement. Mais l’entreprise italienne n’y est pas allé de main morte l’année dernière en présentant son groupe complet Super Record Wireless. Ce dernier propose donc une transmission sans fil intégral qui utilise des matériaux premium à l’image du carbone, du titane et de l’aluminium. L’ensemble permet de tenir 750 km avant de devoir recharger les batteries. Côté freins, on retrouve des pistons de 22 mm de diamètre et un système de contrôle de la température pour éviter la surchauffe. Sur la balance, l’ensemble du groupe pèse environ 2520 grammes. Mais c’est surtout sur le portefeuille que ce groupe pèse son poids avec un tarif de 5200 euros pour l’ensemble. Pas donné mais c’est le prix de l’exclusivité.

Conçue par la marque allemande Lightweight, cette paire de roues à boyaux cherche avant tout la rigidité et la légèreté. Un produit ultra haut de gamme (4700 euros la paire) dont la réputation n’est plus à faire pour une société qui a développé au fil des ans ses équipements auprès de coureurs professionnels. Pesée à 935 grammes la paire, elles sont cependant réservées à des cyclistes dont le poids est inférieur à 90 kg (avec le vélo). Assemblée à la main (pour une vingtaine d’heures passées sur chaque roue), cette paire Lightweight Meilenstein Obermayer est évidemment en carbone (jante et rayons) et conçue autour d’un moyeu DT Swiss 190S, d’une largeur de 20 mm pour des boyaux de 700×19 à 700×27.

Avec sa construction originale en maille, cette selle haut de gamme imprimée en 3D propose une structure plus ou moins rigide selon l’endroit pour offrir au cycliste un soutien propre et fluide. Ce modèle de la marque italienne SMP commercialisé à 399 euros bénéficie également de rails augmentés permettant de bénéficier jusqu'à 25% de résistance en plus tout en affichant un poids 15% inférieur aux rails traditionnels. Mais comme d’habitude pour une selle, l’idéal est de pouvoir l’essayer en amont pour être certain qu’elle corresponde bien à votre morphologie.

