Les constructeurs de vélo actuels repoussent sans cesse les limites de la technologie. Leurs modèles - plus légers que jamais - utilisent des matériaux futuristes. Pourtant, la majeure partie de ces vélos utilisent le même système qu'il y a 100 ans.

Vous pensiez la chaîne et le vélo inséparables ? CeramicSpeed ne l'entend pas de cette oreille. Adieu les maillons sales, plein de graisse et pas toujours efficaces. Avec son concept Driven, l'entreprise présente un vélo affichant un système d'arbre de transmission qui remplace la chaîne et les engrenages.

Nous avons parlé à Ben Powell , Responsable Marketing chez CeramicSpeed pour en savoir plus. La bonne vieille chaîne existe depuis presque plus longtemps que les vélos eux-mêmes, mais ses jours pourraient être bientôt comptés.

« Utiliser une chaîne pour transmettre l'énergie à la roue arrière est très répandue. Pourtant, ça pose quelques problèmes. Powell explique : « Un frottement se crée quand la chaîne s'articule à l'intérieur ou à l'extérieur d'une couronne ou d'un engrenage. Chaque fois qu'un maillon de chaîne s'articule, les surfaces de contact (axes, moyeu, épaulements de plaque) de la chaîne demandent un effort supplémentaire au cycliste. »

« Dans une chaîne cinématique, comprenant plusieurs vitesses et utilisant un dérailleur arrière, chaque maillon s'articule huit fois lors d'un tour complet. Ça peut sembler anodin, sauf que chaque chaîne compte plus de 100 maillons qui se plient individuellement, pendant que le cycliste effectue plus de 90 tours/minute. »

Chaque minute, il se produit 40 000 articulations dans la chaîne, ajoute Powell. Mais il faut aussi prendre en compte l'alignement. L'enchainement croisé (qui se produit sur les engrenages avant extérieurs et sur les engrenages arrière intérieurs, ou vice versa) peut presque doubler le frottement rencontré par un cycliste.

Dites adieu à la chaîne et au dérailleur © CeramicSpeed

Une solution révolutionnaire

Il reste encore beaucoup de choses à améliorer et c'est pourquoi le Driven de CeramicSpeed prend tout son sens. Déjà réputés pour leurs pièces de qualité - notamment des pédaliers et des roulements - l'entreprise a commencé à travailler en 2017 sur un vélo futuriste. Le projet, baptisé « Pursuit of the One Percent Drivetrain », a pour ambition de créer une chaîne cinématique offrant une efficacité de 99 %. C'est à dire un système qui ne perd qu'1 % de la puissance de frottement du cycliste.

Un défi de taille donc qui demande un petit plus. CeramicSpeed s'associe alors avec le département de génie mécanique de l'Université du Colorado pour mettre au point un système unique.

En plus de repenser la chaîne pour Driven , CeramicSpeed a également abandonné les dérailleurs avant et arrière et retravaillé les engrenages eux-mêmes. Au lieu d'une cassette, avec une série de pignons empilés les uns sur les autres, CeramicSpeed est passé à un modèle où les pignons sont alignés de taille croissante, avec un arbre de transmission reliant les ensembles avant et arrière.

Le résultat est beaucoup plus souple qu'un système traditionnel, explique M. Powell. Les pignons à l'extrémité de l'arbre roulent à travers les engrenages dentés pour assurer la propulsion. « Comparez cela à une chaîne cinématique - les plateaux et les pignons ne sont pas des cercles parfaits ; ce sont en fait des polygones. Du coup, la vitesse linéaire de la chaîne entrant et sortant du pignon n'est pas constante. La chaîne accélère et décélère en s'enroulant autour de chaque " côté " du polygone. Driven, avec son roulement fluide et ses interactions dentées, ne présente pas "d'effet polygone. »

En plus d'être très efficace, Powell explique que Driven offre de nombreux autres avantages. Surtout pour les débutant. Comme il y a moins de composants, le système est plus simple d'utilisation. Plus compact et plus léger, Driven est moins exposé à la pluie, à la boue et aux éléments extérieurs qu'un dérailleur classique. La disposition des vitesses permet également de déterminer le nombre de vitesses en fonction du diamètre du pignon arrière lui-même. Et non de la largeur des fourches de votre vélo, ce qui pourrait permettre un plus grand choix de vitesses.

Le futur du cyclisme © CeramicSpeed

Repenser la chaîne pour tout le monde

Selon M. Powell, les vélos de courses seront les premiers à pouvoir bénéficier de Driven . CeramicSpeed n'oublie pas les autres pour autant. Les nouvelles technologies sont souvent mises au point pour les pros, explique M. Powell. Elles se démocratisent ensuite pour tous les niveaux. « Nous pensons que cela pourrait être le cas avec Driven. Un jour ou l'autre, ce pourrait être sur tous les VTT et vélo de course. Mais le temps nous le dira. »

« On voit ça comme le futur », ajoute M. Powell. « Si on produisait autant de Driven que de dérailleur traditionnel, le coût global du matériel serait inférieur. Pensez-y : pas de chaînes avec 400 pièces individuelles chacune, pas de dérailleur avec des pièces mobiles, et pas de cassette avec 12 ou 13 couches de roues dentées. »

« Au lieu de ça, vous avez un vélo avec un arbre d'une seule pièce, des roulements en une seule pièce, et un pignon arrière à plusieurs vitesses. Alors oui, l'arbre creux abrite un servo-moteur géré électroniquement et des petites têtes alimentées par une batterie pour changer de rapport. Ce qui est beaucoup moins complexe qu'un dérailleur arrière traditionnel. »