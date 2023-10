Vélo électrique : le guide d’un bon entretien

Aujourd’hui, les moteurs électriques sont évidemment étanches donc pas besoin de précautions particulières quand vous lavez votre vélo. Même chose avec la batterie, protégée par des joints et qui peut donc tout à fait rester sur le vélo au moment où vous le passez au jet. Il est d’ailleurs conseillé de la laisser sur votre bike pour éviter que la connectique soit abîmée par l’eau. Comme d’habitude, on évite l’eau à haute pression (type karcher) sur les roulements de votre VTT. Inutile également de pointer le jet à quelques centimètres du moteur, un petit coup de brosse est à privilégier pour enlever les salissures. Une fois le lavage terminé, secouez le vélo, retournez-le, bref, faites tomber un maximum d’eau ainsi et évitez le souffleur qui pourrait faire rentrer l’eau dans les joints. Essuyez le vélo avec un chiffon et laissez-le ensuite sécher au soleil.

Après chaque sortie, comme vous deviez le faire avec votre VTT musculaire, contrôlez qu’il n’y a pas de jeu dans le moyeu de direction, dans tous les points de pivots et dans les suspensions. Vos rayons de roue doivent tous être bien tendus. Même chose pour la batterie, cette dernière doit rester bien en place et aucun jeu ne doit être trouvé lors de votre inspection du vélo. Enfin, les fixations du bloc-moteur sur le cadre doivent aussi toujours être en place et ne pas bouger après votre sortie. Allez voir sous le cadre, là où les chocs peuvent être plus importants. Même si des bases de protection sont présentes pour éviter au moteur d’être abîmé par les impacts, un petit coup d’œil à cet endroit bien précis ne sera pas de trop. Par ailleurs, pas question d’aller voir ce qui se passe dans le moteur. Si un problème survient sur ce dernier, c’est votre vélociste qui s’en occupera en faisant le lien directement avec le constructeur (Shimano, Bosch, Yamaha…). Même principe pour la batterie que vous n’êtes pas censé ouvrir en cas de problème.

