Remporter une course sur l'une des pistes de la Coupe du monde de VTT descente Mercedes Benz 2021 est un exploit de taille. Les riders les plus rapides du monde travaillent dur pour s'assurer que leurs vélos soient parfaitement réglés afin de répondre présent dans les conditions les plus hardcore du circuit. Et voici donc les engins qui ont mené leurs pilotes à la victoire en 2021.

1. Commencal Supreme - Myriam Nicole

Cadre : Commencal Supreme

Fourche : Fox 40

Suspensions : Fox DHX2

Le Commencal Supreme argenté de Myriam Nicole © Bartek Wolinski/@wolisphoto Attention : peinture fraîche © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Le vélo de Myriam Nicole n'est pas seulement l'un des plus beaux de la saison 2021, il est aussi celui qui a obtenu le plus de podiums, et qui a permis à Pompon de s'imposer à trois reprises pendant la saison.

Son modèle arbore des couleurs vives qui comprennent du violet, de l'orange et du turquoise. Le message "stay wild" est écrit sur son tube supérieur. Et il lui réussit : non seulement elle a remporté les championnats du monde à Val di Sole avec ce modèle, mais il l'a également propulsée vers la victoire en Coupe du monde à Maribor et Lenzerheide. Si vous cherchez le VTT DH le plus rapide du marché, le Commencal Supreme est probablement fait pour vous.

Myriam Nicole en route vers la victoire à Lenzerheide © Bartek Wolinski/@wolisphoto

2. Loris Vergier - Trek Session

Cadre : Trek Session

Fourche : RockShox Boxxer Blackbox

Suspensions : RockShox Super Deluxe Blackbox

Le Trek vert de Loris Vergier © Bartek Wolinsk/@wolisphoto

Loris Vergier a fait parler tout son talent deux fois en 2021, en s'imposant à Maribor et à Lenzerheide. Tout au long de la saison, il s'est battu avec acharnement pour aller chercher des points, tout comme ses compatriotes Loïc Bruni et Thibaut Dapréla. Sans être chauvins, on peut largement affirmer que les riders français ont dominé la scène de la DH masculine ces dernières années.

3. Trek Session - Reece Wilson

Cadre : Trek Session

Fourche : RockShox Boxxer

Suspensions : RockShox Super Deluxe Coil

Le Trek Session de Reece Wilson © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Le rider écossais Reece Wilson a remporté ce qui, pour beaucoup, était une victoire inattendue aux Championnats du monde de 2020. En 2021, il a prouvé aux sceptiques qui attribuaient sa victoire à la chance plutôt qu'à son talent qu'ils se trompaient. Il a notamment remporté une victoire décisive lors de la première course à Snowshoe , et était en passe de monter sur le podium lors de la deuxième manche lorsqu'un incident technique a ruiné ses espoirs.

4. Trek Session - Vali Höll

Cadre : Trek Session

Fourche : RockShox Boxxer Blackbox

Suspensions : Rockshox Airshock Blackbox

Le Trek Session de Valentina Höll © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Lorsqu'elle a rejoint l'élite après avoir nettement dominé chez les juniors, il y avait une certaine pression sur les épaules de Vali Holl . Il lui a donc fallu quelques courses (et quelques chutes) pour trouver son rythme lors de ses premières courses.

Lorsqu'elle l'a trouvé, elle n'a pas fait les choses à moitié, s'imposant à deux reprises à Snowshoe, ce qui lui a permis, au passage, de décrocher le titre de championne du monde 2021. Autant dire que personne n'a été plus étonné que Holl elle-même. Une chose est sûre, ce n'est que le début de ce qui sera une très grande carrière.

Valentina Höll célèbre sa victoire à Snowshoe © Bartek Wolinski/@wolisphoto

5. Canyon Sender CSR FMD - Tahnée Seagrave

Cadre : Canyon Sender CSR FMD

Fourche : FOX Performance Elite 40 Float

Suspensions : Fox DHX2 Evol Performance Elite

Le Canyon Sender de Tahnee Seagrave © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Après une grave blessure en 2020, Tahnée Seagrave s'est remise en selle en 2021 et ses performances montrent qu'elle y est parfaitement arrivée. Une victoire aux Gets en début de saison nous a donné un avant-goût de ce dont Seagrave sera de nouveau capable. D'ici la saison 2022, elle devrait sûrement être de retour au sommet de sa forme.

Sonn Canyon Sender rose ne manque jamais d'attirer l'attention sur les pistes de la Coupe du monde, surtout lorsqu'il est associé à son incroyable gamme de vêtements personnalisés.

La vie en rose selon Tahnée Seagrave © Bartek Wolinski/@wolisphoto

6. Santa Cruz V10 - Greg Minaar

Cadre : Santa Cruz V10

Fourche : Fox 40

Suspensions : Fox DHX2, 575 spring

Greg Minaar à Lenzerheide © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Le coureur sud-africain Greg Minaar a une carrière qui dure depuis presque plus longtemps que l'âge de certains de ses concurrents, et il est pourtant toujours l'un des meilleurs riders de la planète. 18 ans après son premier titre de champion du monde en 2003, Il a ainsi remporté ses quatrièmes championnats du monde à Val di Sole, et rien n'indique qu'il va s'arrêter de sitôt.

7. Commencal Supreme - Thibaut Dapréla

Cadre : Commencal Supreme

Fourche : Fox 40

Suspensions : Fox EVOL X2

Le Commencal Supreme de Thibaut Dapréla © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Thibaut Dapréla est un autre membre de la team Commencal Supreme et l'un des coéquipiers de Myriam Nicole. C'est un bike qui lui convient parfaitement puisqu'il lui a permis de décrocher la victoire aux Gets lors de la deuxième manche de la Coupe du monde 2021. Sur cette monture, on trouve des jantes et un guidon en carbone, des moyeux Chris King colorés et une transmission Shimano Deore XT.

8. Commencal Supreme - Camille Balanche

Cadre : Commencal Supreme

Fourche : Fox 40

Suspensions : Fox DHX2

Le Commencal Supreme de Camille Balanche © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Oui, encore un Commencal Supreme. Vous l'aurez compris, le Commencal Supreme est un choix populaire chez beaucoup de pilotes, y compris la championne du monde 2020 Camille Balanche. Balanche a continué de se faire une place de choix au sein de l'élite avec une victoire à Leogang, la première course de la saison 2021.

9. Canyon Sender - Troy Brosnan

Cadre : Canyon Sender

Fourche : RockShox Boxxer

Suspensions : RockShox SuperDeluxe Coil

Le Canyon Sender de Troy Brosnan © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Le Canyon Sender piloté par Troy Brosnan fait souvent partie des cinq vélos les plus rapides en descente, et Brosnan a figuré sur de nombreux podiums. Lors de la première manche de la Coupe du monde 2021 à Leogang, il s'est emparé de la première place avec une victoire décisive sur sa monture verte.

10. Specialized Demo - Loïc Bruni

Cadre : Specialized Demo

Fourche : Ohlins DH38

Suspensions : Ohlins TTX22m coil shock

Le vélo "rouillé" de Loic Bruni à Snowshoe © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Loïc Bruni, aka. Super Bruni, est connu pour son approche analytique des courses et les réglages ultra minutieux de son vélo. Peu de vélos sur le circuit de la Coupe du monde de DH font l'objet d'autant d'attention que celui de Loïc Bruni, tant le Français est fastidieux dans sa quête de la perfection. Et peu de personnes peuvent contester la perfection de sa dernière descente de la saison 2021. Une performance qui lui a non seulement offert la victoire lors de la dernière épreuve de la saison à Snowshoe, mais surtout le titre de vainqueur de la Coupe du monde 2021.

Pour les deux dernières courses de la saison à Snowshoe, son Specialized Demo avait un style intentionnellement délabré. Non, ce n'était pas de la vraie rouille. Les vélos de Loïc sont beaucoup trop utilisés pour ça.

Loïc Bruni a remporté son deuxième titre au général à Snowshoe © Bartek Wolinski/@wolisphoto

