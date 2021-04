et gérer parfaitement les aléas qui ont jalonné ces 63 tours de course.

La suite ? Une gestion parfaite de la course pour le pilote Red Bull Racing Honda qui s’est rapidement fait un matelas d'avance de cinq secondes sur son rival et a changé ses pneus intermédiaires pour des mediums au 27ème tour, prenant l’initiative sur la stratégie par rapport à des Mercedes plus conservatrices. Une audace payante pour l’écurie autrichienne et son pilote néerlandais qui sont ressortis en tête et ont profité d’un bon rythme pour laisser leurs concurrents derrière eux. Verstappen ne s’est finalement fait qu’une seule frayeur lors du restart après le gros accident entre Valtteri Bottas et George Russell (voir ci-dessous). Parti à la faute sans grave conséquence alors qu’il chauffait ses pneus et était encore derrière la voiture de sécurité, le Néerlandais s’en est bien sorti pour relancer parfaitement la course et se maintenir à la première position. Une place qu’il n’a jamais quittée, remportant ainsi sa 11ème victoire de sa carrière.