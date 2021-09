Comment utiliser Vex, la nouvelle championne de League of Legends ?

appartenant à cette race ! Et tout en rappelant que les Yordles s'inspirent énormément des humains qu’ils rencontrent, ils nous ont offert Vex. Une mage burst qui n’est pas sans me rappeler bon nombre de mes amis gothiques et émos au collège comme au lycée. Il n’y a pas : c’est plus qu’original ! Mais que vaut le perso en jeu ? Découvrez ses

Ombre vole vers un endroit ciblé et grandit au fur et à mesure qu'il se déplace. À l'arrivée, Ombre inflige des dégâts magiques, ralentit et marque les ennemis touchés avec Désespoir.

Ombre vole vers l'avant, marquant et infligeant des dégâts magiques au premier champion ennemi touché. Vex peut ensuite relancer cette compétence pour qu'Ombre la ramène jusqu'à la cible marquée et qu'elle inflige des dégâts magiques supplémentaires.

Sur le papier, Vex a de quoi chambouler tranquillement la méta de League of Legends. Si Riot la voit comme une midlaner, elle pourrait très bien aller également se frotter à la top lane. L’un des grands avantages du personnage est sa capacité à contrer les champions qui utilisent des ruées, qu’il s’agisse d’un dash ou d’un sprint par ailleurs : activer une capacité de la sorte déclenchera immédiatement son passif Désespoir, qui lui donne un sacré boost de dégât. Mais surtout, l’intégralité de ses compétences lui permet de marquer ses ennemis avec Désespoir et gagner en puissance rapidement. Si les duels face aux dashers seront en sa faveur, ce dernier point fait qu’elle pourrait être une véritable peste dans un teamfight.

