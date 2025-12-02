La nouvelle génération du functional fitness : découvrez Victor Hoffer

Il n’a peut-être que 22 ans, mais Victor Hoffer est déjà l’un des noms les plus en vue du fitness de compétition. Triple champion de France de CrossFit, il s’est désormais fait remarquer sur le World Fitness Project. Le WFP, une ligue mondiale émergente qui réunit les meilleurs athlètes de functional fitness, délivre des « pro cards » à un groupe restreint de compétiteurs qualifiés au plus haut niveau. Parmi eux, Hoffer a été l'homme le plus jeune à décrocher sa place.

Pourtant, sa carrière sportive aurait pu prendre une tout autre direction. Hoffer a d’abord commencé par la gymnastique, mais tout a basculé quand il a eu 16 ans. « Mes parents faisaient déjà du functional fitness et ma mère m’a dit : “Viens avec moi. Essaie, tu vas sûrement aimer” », se souvient-il.

Et heureusement qu’il y est allé. Les coachs et les sponsors sont rapidement arrivés, et le bagage de Hoffer en mouvements de haut niveau lui a permis de maîtriser les bases assez vite. Aujourd’hui, avec déjà de nombreux objectifs atteints, il profite de sa période de blessure pour préparer son comeback et une implication à vie dans le sport qui l’a façonné.

Préparer son comeback

Pendant sa préparation pour le World Fitness Project en Arizona cet été, Hoffer sentait bien que quelque chose clochait. Son genou droit ne lui paraissait pas normal – et les examens l’ont confirmé. Le diagnostic : une blessure de surmenage au genou. Rien de suffisamment grave pour mettre fin à sa carrière, mais assez sérieux pour exiger patience, rééducation et retenue.

« Ce n’est pas une blessure très grave, juste quelque chose qui a besoin de temps pour guérir correctement », explique Hoffer en haussant les épaules. Elle était néanmoins suffisante pour le tenir éloigné des compétitions et l’envoyer dans un programme de rééducation qui allait s’étendre tout au long de l’automne.

Plutôt que de rester inactif, il s’est adapté. « Je fais beaucoup de travail du haut du corps et énormément de cardio », détaille-t-il. « Le functional fitness offre tellement d’options : je peux passer des heures sur le vélo chaque semaine, et ça me va très bien. »

Pour la plupart des jeunes athlètes, un contretemps de ce genre pourrait casser la confiance ou briser l’élan, mais Hoffer a déjà une forme de recul peu commune pour son âge. Il a connu le succès tôt et sait que les blessures font partie du chemin – ce sont des ralentisseurs, pas des stops.

« Mentalement, je me sens bien », dit-il. « Ça pourrait être pire. La musique m’aide à garder les choses en perspective. J’ai enchaîné les coups d’arrêt cette dernière année, mais j’ai appris à gérer ça depuis mes années de gymnastique. J’ai l’impression d’être enfin sur la route du retour à 100 %. Un jour, je verrai la lumière au bout du tunnel. »

Passer de la gymnastique au functional fitness

L’attitude très “laissez-passer” de Hoffer face aux aléas incontrôlables de la vie d’athlète pro est née dans une petite ville appelée Munster, dans le nord-est de la France. Célèbre pour son fromage, c’est aussi là que Hoffer a débuté la gymnastique, à l’âge de trois ans.

Après la gymnastique, je ne voulais pas forcément refaire du sport, mais je voulais trouver quelque chose dans lequel je pourrais peut-être exceller Victor Hoffer

« À Munster, ils ont un très, très bon club pour les garçons. Le coach m’a vu et m’a dit : “Essaie ça, essaie ça” », se rappelle Hoffer à propos de ses premières séances. « À 12 ans, je faisais partie des meilleurs gymnastes de la région Grand Est et même de France. »

Cependant, un coach dur a fini par gâcher sa relation avec ce sport. Les jeunes athlètes devaient se peser en permanence et s’entraînaient 20 heures par semaine. Hoffer n’avait pas peur du travail, mais il n’était plus certain que la gymnastique vaille un tel sacrifice. Puis le functional fitness est arrivé dans sa vie, et il a opéré la transition en 2019, à l’âge de 16 ans.

Faire ses débuts en compétition de fitness – loin du coup de foudre

« Après la gymnastique, je ne voulais pas forcément refaire du sport, mais je voulais trouver quelque chose dans lequel je pourrais peut-être exceller », raconte Hoffer, affichant la confiance en lui qui a porté sa carrière si haut.

« Ma mère m’a proposé le saut à la perche. Moi, je voulais faire de la boxe et des sports de combat », se souvient-il. Finalement, sa mère lui suggère le functional fitness et Hoffer accepte d’essayer. Le coup de foudre n’est pas immédiat. « Je ne suis pas du tout tombé amoureux de ce sport au début, d’autant que je me faisais battre par des gens qui avaient deux fois mon âge. »

Aussi sûr de lui qu’un très jeune athlète peut l’être, Hoffer s’attendait à débarquer dans une box de functional fitness et à briller tout de suite. Réaliser qu’il faudrait encore beaucoup de travail et de dévouement a été une leçon d’humilité.

Le coach lui a dit : « Peut-être qu’on peut faire quelque chose si tu es vraiment motivé. » La mère de Hoffer – la vraie héroïne de l’histoire – est alors intervenue en promettant de lui payer 20 séances de coaching individuel pour lui apprendre les bases. C’est au cours de ces séances, raconte Hoffer, qu’il est tombé amoureux du sport.

« J’ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube. J’ai vu les CrossFit Games, les championnats du monde », explique-t-il. « J’ai vu ce gars, Willy Georges, originaire des Vosges [la région française dont Victor vient], qui participait aux CrossFit Games. Et Mat Fraser, le champion du monde. Je me suis dit : “S’il y a une chose que j’aimerais faire, c’est aller là-bas”. »

Ce sentiment a grandi jusqu’à devenir obsessionnel, et avec le functional fitness en plein boom, tout semblait possible.

Les résultats ne se sont pas fait attendre. « En 2020, j’ai commencé à concourir en junior et ça a été une révélation, parce que j’ai participé aux championnats de France teens, où j’ai fait une très belle perf », raconte Hoffer.

La même année, il est parti aux États-Unis pour participer à Wodapalooza, une énorme compétition pour les 16–18 ans. « J’ai battu des jeunes qui avaient déjà participé aux CrossFit Games chez les juniors », se remémore Hoffer. « C’est là qu’on s’est rendu compte que je n’avais jamais fait les CrossFit Games. C’était un peu trop tard pour la catégorie youth, mais à 18 ans, j’avais gagné l’une des plus grosses compétitions pour les jeunes. Ça a vraiment été une révélation qui m’a fait penser : “Je crois que je peux y arriver”. »

Il s’est effectivement qualifié pour la compétition pour la première fois, mais une grosse blessure au talon l’a cloué au sol : « Je me sentais perdu – j’étais encore si jeune et j’avais déjà atteint mon objectif de qualification. Je ne savais pas ce qui venait après. » Heureusement, avec l’aide de sa famille et de ses coachs, il a retrouvé son “pourquoi” et enchaîne depuis les performances, avec un gros début lors de l’événement d’ouverture du WFP aux États-Unis qui le met sur orbite pour une saison 2025 solide.

Mis à part sa blessure actuelle au genou, Hoffer a prouvé qu’il avait retrouvé son focus et qu’il était plus déterminé que jamais.

Dans cinq à dix ans, je veux être plus fort, plus rapide et faire partie des meilleurs athlètes du monde. C’est pour ça que je m’entraîne tous les jours Victor Hoffer

Victor Hoffer : un modèle et une voix de la scène functional fitness

Hoffer sait qu’être athlète en 2026 et au-delà, ce n’est pas seulement performer – c’est aussi créer du lien. De ce point de vue, il est 100 % Gen Z.

« Les réseaux sociaux peuvent être négatifs », reconnaît-il. « On vit dans un monde où quelqu’un qui a un niveau de functional fitness moins élevé, mais qui est plus actif sur Instagram, peut mieux gagner sa vie. Ça peut être frustrant. Je cherche toujours des façons de développer mon Instagram – pas juste pour les chiffres, mais pour être une voix de ma génération dans le sport. »

Son coach lui répète de se concentrer uniquement sur l’entraînement, mais son équipe lui rappelle que les marques ne misent pas seulement sur les résultats – elles misent sur des histoires. « Elles ont investi en moi pour que je partage mon parcours », explique Hoffer, « pour inspirer les jeunes, ou n’importe qui en réalité, à se lancer dans le fitness ou à rester constants dans leurs efforts. »

C’est un équilibre qu’il apprend à maîtriser – construire les deux faces de sa carrière : la compétition et la communication.

Pour l’instant, il se satisfait de cet équilibre. Mais quand il s’agit de sa vision à long terme, il ne laisse place à aucun doute. « Dans cinq à dix ans, je veux être plus fort, plus rapide et faire partie des meilleurs athlètes du monde », affirme-t-il. « C’est pour ça que je m’entraîne tous les jours. »