Comment utiliser Viego, le nouveau champion de League of Legends ?

Est-ce que ce monde de brute n’avait pas besoin d’un peu de romance ? Il semble que Riot Games ait tiré cette conclusion, puisque son nouveau champion n’est ni une blague ni complètement bourrin. Au contraire : dans son histoire, Viego est décédé alors qu’il tentait de ramener à la vie sa bien aimée. Désormais un spectre condamné à errer sur Runeterra, il parcourt la Terre dans le but de trouver un nouveau moyen de retrouver sa moitié… en causant la destruction sur son passage, son statut de Roi Déchu lui faisant répandre sur son chemin la funeste Brume Noire. C’est beau, n’est-ce pas ? Si ce nouveau Champion vous touche et que vous voulez en faire votre main, suivez attentivement nos conseils plein d’émotion.

Compétences de Viego

Passive : Domination du souverain

Description officielle :

Viego peut posséder de manière temporaire les champions qu'il aide à tuer et se soigne d'une portion de leurs PV max. Pendant la possession, les objets, attaques et compétences non ultimes de Viego deviennent ceux de son ennemi tué. Il gagne également un lancer gratuit de son ultime, Cœur brisé. Lorsqu'il possède un ennemi, Viego reçoit aussi un bonus de vitesse de déplacement lorsqu'il se dirige vers des champions ennemis.

Durée de transformation : 10 secondes

Soin : [8 + 2% AD bonus + 1.25 AP + 200% Vitesse d'attaque bonus]% des PV max de l'adversaire

A - Lame du roi déchu

Description officielle :

Passive : Les attaques de Viego infligent un pourcentage des PV actuels de sa cible en dégâts supplémentaires à l'impact. Lorsque Viego attaque un ennemi qu'il a récemment touché avec une compétence, cette attaque touche deux fois. Le deuxième coup absorbe des PV de la cible au lieu de lui infliger des dégâts ordinaires, mais applique tout de même les effets à l'impact et peut infliger un coup critique. Cette compétence passive est conservée pendant la possession.

Active : Viego frappe devant lui avec sa lame et blesse tous les ennemis touchés.

Z - Gueule spectrale

Description officielle :

Viego charge son attaque puis s'élance en avant, projetant une explosion de brume qui étourdit et blesse le premier ennemi touché. La durée de l'étourdissement et la portée de la brume augmentent avec le temps de chargement, mais les dégâts et la portée de la ruée restent les mêmes.

E - Chemin tourmenté

Description officielle :

Viego émet une onde de brume noire autour d'un mur proche. Tant qu'il est dans la brume, Viego est camouflé et gagne un bonus de vitesse de déplacement et de vitesse d'attaque.

R - Cœur brisé

Description officielle :

Viego abandonne le corps qu'il possède et se téléporte vers l'avant pour attaquer le champion ennemi à portée avec le plus faible pourcentage de PV. Il inflige des dégâts supplémentaires en fonction des PV manquants à ce champion. Les autres ennemis à portée sont repoussés.

Méfiez-vous de la Brume © Riot Games

Analyse de Viego

Viego est un champion assez particulier, puisqu’il est particulièrement puissant si… vous connaissez l’intégralité des autres champions du jeu. Sa mécanique de possession peut effectivement renverser des situations, mais puisque vous prenez également les sorts de vos adversaires, il vous faut les connaître par cœur pour les utiliser à bon escient au cours d’une partie.

Ses capacités spéciales ne sont pas vraiment le focus du personnage. Elles ont leur utilité bien sûr, comme ce E qui vous permettra de vous déplacer rapidement vers un adversaire, mais c’est surtout leurs capacités passives qui font tout l’intérêt du perso. Comme un certain Yasuo avant lui, la majorité de ses dégâts sera fournie par son attaque automatique. Ses sorts servent avant tout à contrôler le terrain et pousser des malus qui vous permettront de dominer la lane ou la jungle. Dans ce contexte, mieux vaudra vous faire une build focalisée sur les coups critiques et les hits classiques.

Coucou, je suis toi désormais © Riot Games

Si Viego était jusqu’ici vu comme un jungler, du fait de sa capacité à rapidement tuer les camps à multi-ennemis, certains joueurs pro commencent à l’optimiser pour une utilisation sur la midlane. Il faut dire que bien optimisé, Viego peut vite s’avérer excellent en duel 1v1 grâce à sa capacité à doubler ses dégâts et à se soigner rapidement en cas de victoire. Reste qu’il est un champion demandant énormément de talent pour être bien joué, puisqu’il faut contrôler le terrain et s’adapter rapidement à n’importe quelle situation.

En early game, si vous choisissez les mauvais duels et n’utilisez pas son Z et son E pour vous mouvoir rapidement et discrètement, Viego se fera vite démonter. Tout son potentiel se libère une fois le champion bien build en late game, mais encore faut-il l’atteindre. C’est quelque part une caractéristique unique de Viego : il n’a pas de faiblesse énorme et de contre évident… tant qu’il est bien joué. Autrement, les champions capables de sortir énormément de dégâts en early game l’écraseront sans même avoir à y réfléchir.

Faute de cette complexité, il est encore un peu trop tôt pour déterminer quelle place prendra Viego dans la méta de cette saison. Ceci étant, Faker a déjà commencé à s’y intéresser et pourrait très vite nous montrer tout l’intérêt de ce personnage clairement destiné aux pro lors de ses prochains affrontements d’envergure. Il nous tarde de le voir !