À la mémoire de Vince Reffet

En parachute, ou doté d’ailes volantes propulsées, Vince n’a eu de cesse de questionner sa propre capacité à dépasser les limites des évolutions aériennes humaines. On se souviendra longtemps du projet "A door in the sky", qui lui avait procuré tant de joie et de nouvelles connaissances sur l’une de ces nombreuses disciplines dans laquelle ce natif d’Annecy s’épanouissait avec une rigueur exemplaire : la wingsuit.