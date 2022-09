Les secrets d’entraînement de Vincent Matheron

dit de transition. Meilleur européen dans la catégorie park aux JO de Tokyo, le natif de la cité phocéenne avoue : “j’aime pas trop parler d’entraînements, mais plutôt de sessions entre amis”. Bon, cela ne l’a pas empêché de nous parler des éléments les plus importants d'une prépa réussie.

Avant d’être un sport olympique (depuis les JO de 2021), le skate est avant tout une culture, et un mode de vie dans lequel la notion de “performance” est assez relative. Voilà donc pourquoi le mot “entraînement” ne fait pas vraiment partie du vocabulaire de Vincent, qui lui préfère l’expression “session”, tout en martelant : “On n'est pas des robots”.

Mais rassurez-vous, si le phocéen est aujourd’hui l’un des meilleurs au monde dans sa discipline, c’est avant tout parce qu’il se donne à fond lorsqu’il ride les courbes du mythique bowl du Prado, situé à deux pas de sa résidence marseillaise… et qu’il ne vit jamais ces moments comme une contrainte : “J’adore skater, je peux y passer la journée entière sans problème.”

Plus d'actualités avec Vincent Matheron :

Le skate n’est pas un sport sans risques et les pros s’exposent régulièrement à de graves blessures. Et ça, Vincent le sait mieux que personne. Le provençal en a en effet pas mal à son actif, dont une grosse contractée deux ans avant les JO de Tokyo. Soit une triple fracture de la malléole subie lors d'une session chez Tony Hawk (oui, il y a pire comme endroit pour se faire mal) qui l’éloigne des skateparks pendant de longs mois.

Comme dans n’importe quelle autre discipline, une blessure peut être un moment difficile à accepter pour un sportif de haut niveau et Vincent n’hésite pas à faire appel, pour faire face, à un coach mental. “J’ai eu pas mal d’accrochages avec toutes ces blessures. Des peurs, mais aussi des faiblesses, des mauvaises réactions, des mauvais choix. Le coaching m’a vraiment aidé à travailler là-dessus."

