Nose Dive : Vincent Matheron à jamais le premier ?

Le

, comme de nombreuses autres disciplines, possède son propre jargon technique. Un jargon peut-être même bien plus riche que ceux des autres disciplines, d’ailleurs. Lorsque l’on commence donc à s’intéresser aux noms des figures, on trouve un peu tout et n’importe quoi. Mais, parfois, les noms de figures qui peuvent sembler farfelus au premier abord en disent long sur notre culture, ses différentes époques et ses acteurs. Ceux qui ont écrit l’histoire jour après jour en repoussant à chaque session un peu plus loin les limites de ce qu’il était possible de faire sur une planche à roulettes.