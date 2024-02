Visa Cash App RB révèle sa nouvelle monoplace à Las Vegas

La nouvelle voiture est très différente des années précédentes et brise clairement l'identité visuelle d'AlphaTauri. Elle arborera une livrée plus étincelante dominée par du bleu marine et du blanc, avec des touches de rouge, notamment via les sponsors Orlen, Honda ou encore les numéros de course façon sport collectif. On retrouvera aussi du chrome pour l'écriture Visa et le taureau Red Bull, qui apparaît sur le capot moteur. Le retour de la majorité du bleu marine évoque immédiatement les performances de l'écurie Toro Rosso au cours des dix dernières années. En ce qui concerne la mécanique, il y a une suspension avant à tirants qui diffère de celle utilisée à la fin de la saison précédente, ainsi que des pontons plus fins et plus travaillés. Cette année, la voiture utilisera moins de pièces fabriquées sur mesure suite à un choix de partager plusieurs éléments avec la maison-mère Red Bull, dans la limite du règlement, évidemment.