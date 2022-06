Vlad Dascalu, la Coupe du monde en ligne de mire…

À seulement 24 ans, Vlad Dascălu est déjà l’un des noms incontournables du VTT cross-country. Depuis maintenant un an, ses résultats impressionnent tous les observateurs. 7e des JO, 4e des championnats du monde, puis tout premier podium lors de la finale de la Coupe du monde 2021 à Snowshoe , aux États-Unis. En 2022, le Roumain enchaîne avec 3 podiums lors des trois premières manches de la saison. De quoi attirer l’attention avant d’entamer cette semaine la quatrième manche de la Coupe du monde à Leogang, en Autriche (à suivre sur Red Bull TV en direct !)

Dascalu est un habitué des podiums depuis le début de la saison © Bartek Woliński/@wolisphoto

" Ma première saison élite en 2020 a été un peu difficile à cause de la pandémie, se souvient Dascălu. Je pense que j'ai participé à peut-être cinq courses. Je suis le genre de coureur qui a besoin de compétition pour repousser mes limites. Au moment où je commençais à me sentir bien, la saison était déjà terminée."

Je suis le genre d’athlète qui a besoin de la compétition pour repousser mes limites. Vlad Dascalu

Dès l’année suivante, Dascălu réussit à se remettre dans le bain, avec en point d’orgue cette deuxième place à Snowshoe. "J'ai senti que je commençais à m'habituer à la nouvelle catégorie, estime-t-il. J’ai pu donner le meilleur de moi-même. J’ai pris confiance. Petit à petit. La première fois que j'ai vraiment senti que j'étais performant, c'était à Leogang. J'ai intégré le top 5. J'ai alors réalisé que je pouvais monter sur le podium."

Dascalu se bat maintenant avec les meilleurs athlètes du monde © Bartek Woliński/@wolisphoto

Cette saison, les troisièmes places à Petropolis et Albstadt, puis la deuxième place à Nove Mesto ont donné à Dascălu une énorme confiance. Et cela malgré une manche d’ouverture compliquée pour son équipe Trek Factory au Brésil. Des problèmes de santé parmi ses coéquipiers ont en effet affecté les participations d'Evie Richards et de Jolanda Neff. " C'était un environnement différent de celui auquel nous étions habitués, se rappelle Dascălu. L'équipe n'allait pas bien, mais d’un point de vue personnel je me sentais au top."

Dascalu a été champion du monde et d’Europe chez les moins de 23 ans © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool J’adore la compétition. Je me vois sur le circuit pour un long moment. Vlad Dascalu

A Petropolis, lors de la course XCC du vendredi, Dascălu joue de malchance. Sa chaîne se casse en tout début d’épreuve et il doit abandonner. Malgré une position de départ loin des premiers rangs sur la course de dimanche, Dascalu tente alors le tout pour le tout. Le miracle se produit, il accroche la 3e place. "La dernière section était un single, il était impossible de doubler, se souvient-il. J'étais proche de la victoire, mais j'étais vraiment fatigué."

Dascalu tente de reprendre son souffle © Bartek Woliński/@wolisphoto

Les deux épreuves suivantes, à Albstadt et Nové Město , Dascălu les décrit comme des expériences difficiles mais amusantes. En particulier, Nové Město, en République tchèque, où Dascălu se bat avec le coureur britannique Tom Pidcock pour la première place dans le dernier tour. Il se contente finalement de la deuxième place au sprint, égalant ainsi son meilleur résultat en Coupe du monde. "Je suis arrivé en tête assez rapidement, mais j'ai eu quelques problèmes mécaniques avec mon vélo et j'ai dû m'arrêter pour réparer, explique Dascălu. J'ai alors perdu quelques positions. Ensuite, j'ai essayé de récupérer le temps perdu. Le dernier tour, je me sentais bien, donc j'ai réussi à revenir à l'avant, mais Pidcock était plus fort que moi à la fin."

2 minutes Le run gagnant de Tom Pidcock à la Coupe du monde de VTT 2022 à Nové Město Revivez le run vainqueur de Thomas Pidcock à la Coupe du monde UCI de VTT cross-country 2022 à Nové Město en République Tchèque.

Soutenu par sa nouvelle équipe, Dascalu dispose aujourd’hui de la confiance et de l'entraînement pour franchir une nouvelle étape dans sa carrière. "Rejoindre cette équipe m'a ouvert plus de portes, admet-il. Les camps d'entraînement m’apportent énormément. Nous en avons fait un en décembre et un autre en janvier. Beaucoup d'heures passées sur le vélo. Je progresse à l’entraînement. Le matériel dont je dispose maintenant rend aussi les choses beaucoup plus faciles. Quand les courses sont si serrées, tout compte, donc c’est un énorme coup de pouce."

À Albstadt, Dascalu a cassé sa selle. © Bartek Woliński/@wolisphoto À Nové Město, Dascălu a tout donné pour tenter de battre Pidcock © Bartek Woliński/@wolisphoto

Vlad et Anton Cooper en pleine conversation àà Nové Město © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Dascălu attend donc maintenant sa première victoire en Coupe du monde, “sa plus grande motivation”, comme il le répète. "Je me sens bien en ce moment, mais la saison va être longue, ajoute-t-il. J'essaie d'être à mon meilleur niveau pour chaque course, donc j'espère naturellement me retrouver dans la bataille pour le titre."

Le podium olympique et devenir champion du monde sont ses deux plus grands objectifs en carrière. " Je me vois participer à des courses aussi longtemps que possible ", ajoute-t-il. "J'adore la compétition. Si je continue à en profiter comme je le fais maintenant, je pense que je serai là pendant de nombreuses années."

