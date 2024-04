Tout savoir sur le fonctionnement d’un volant de F1

- L’écran : tout comme le tableau de bord de votre voiture personnelle, les pilotes de F1 ont également besoin d'un écran. Ce mini-écran fournit des données importantes durant la course comme la vitesse actuelle, les temps au tour, le delta par rapport à la voiture précédente et la suivante, l'état de charge de la batterie, les menus et des informations sur les performances et les problèmes de la voiture. L'écran lui-même peut être placé sur le volant ou sur le tableau de bord de la monoplace, selon les préférences de l'équipe et du pilote. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients : les écrans placés sur le volant offrent plus d'espace pour les jambes, mais ils ne sont pas aussi visibles lorsqu'on tourne ce dernier. Les écrans sur le tableau de bord sont meilleurs pour l'observation globale, mais ils réduisent le confort du pilote en course et doivent être intégrés dans le châssis de la voiture.