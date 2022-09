The Volare Duet : un ballet aérien signé par un avion et un cliff diver

"Le timing et la coordination entre toutes les parties concernées ont été le plus grand défi. Nous avons réussi à mettre de côté tous les éléments potentiellement perturbateur pour nous concentrer uniquement sur ce que nous devions faire pour avior le meilleur résultat possible."

"Le timing et la coordination entre toutes les parties concernées ont été le plus grand défi. Nous avons réussi à mettre de côté tous les éléments potentiellement perturbateur pour nous concentrer uniquement sur ce que nous devions faire pour avior le meilleur résultat possible."

"Le timing et la coordination entre toutes les parties concernées ont été le plus grand défi. Nous avons réussi à mettre de côté tous les éléments potentiellement perturbateur pour nous concentrer uniquement sur ce que nous devions faire pour avior le meilleur résultat possible."

Avec seulement quelques millisecondes pour capturer les deux athlètes dans le même cadre, la précision et la communication étaient essentielles à la réussite du projet. Il a donc fallu une équipe de professionnels pour coordonner les pilotes, les plongeurs, les cameramen, les photographes et la sécurité sur terre et dans l'eau afin de réaliser au mieux cette démonstration de classe mondiale.

Avec seulement quelques millisecondes pour capturer les deux athlètes dans le même cadre, la précision et la communication étaient essentielles à la réussite du projet. Il a donc fallu une équipe de professionnels pour coordonner les pilotes, les plongeurs, les cameramen, les photographes et la sécurité sur terre et dans l'eau afin de réaliser au mieux cette démonstration de classe mondiale.

Avec seulement quelques millisecondes pour capturer les deux athlètes dans le même cadre, la précision et la communication étaient essentielles à la réussite du projet. Il a donc fallu une équipe de professionnels pour coordonner les pilotes, les plongeurs, les cameramen, les photographes et la sécurité sur terre et dans l'eau afin de réaliser au mieux cette démonstration de classe mondiale.