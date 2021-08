Le guide ultime du bike park d’Avoriaz

"Désolé mais à partir de là, il va falloir rejoindre votre hôtel à pied". On était au courant en arrivant à Avoriaz mi-juillet que la voiture n’était pas vraiment en odeur de sainteté comme nous le confirme le gardien du parking de la station haut-savoyarde. Et tant mieux. À l’entrée du domaine, ce vaste parking permet d’y déposer le visiteur ou d’y garer son véhicule que l’on ne retrouve que plus tard pour quitter la station. Ensuite, tout se fait à pied ou à

À 1800 mètres d’altitude, le premier bâtiment à jaillir de terre est l’hôtel de Dromont en 1966. Le projet, étalé sur 30 ans, est titanesque. "On était fous, inconscients et courageux" reconnaîtra plus tard Jean Vuarnet. Le bois est omniprésent sur les immeubles. Ces derniers sont implantés en fonction du relief pour profiter de la vue et de l’ensoleillement, et permettre accessoirement à

est divisé en trois secteurs : Seraussaix (Seraussaix + Proclou), Lindarets (Lindarets + Chaux Fleurie) et Super Morzine (Zore). Shapées et entretenues par Avoriaz MTB, les 18 descentes proposent un large panel de difficulté, de la bleue (7 pistes) à la noire (2 pistes) en passant par les descentes rouges (5 pistes) et vertes (4 pistes). Le secteur des Lindarets est clairement le plus cassant avec des pierres présentes un peu partout. La descente de la Coupe de France (noire) est probablement la plus difficile du domaine notamment quand il pleut comme on a pu le vérifier lors de notre première journée sur le bike park.