"Je me suis concentré pour ne pas me cracher au premier virage car je savais que Loïc était tombé là" expliquait justement Loris Vergier à l’arrivée. "J’avais privilégié les pneus boue à l’avant et à l’arrière car je savais qu’on pouvait tomber un peu partout sur cette piste. Je voulais plus de grip. Les Français ont tout cassé aujourd’hui. De mon côté, ça fait deux ans que je n’avais pas gagné, alors c’est vraiment top de revenir sur la plus haute marche du podium." Au général, Vergier compte 43 points d’avance sur Rémi Thirion et 45 sur Thibault Daprela. Les Français vont tenter de poursuivre leur domination sur la Coupe du Monde lors de la prochaine épreuve, toujours disputée à

ce dimanche 18 octobre.