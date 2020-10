Pourquoi il ne faut pas mépriser le cross-country

est une grande fan des courses de cross-country et ne saurait trop insister sur l'excitation que suscite cette discipline et sur le respect qu'elle porte aux coureurs, en particulier aux femmes. "Quand j'ai commencé à participer à des coupes du monde de descente, j'ai été exposée à la scène des courses de cross-country et cela m'a vraiment époustouflée. Je suis très impressionnée par les courses féminines et j'adore les voir courir le lendemain de la course. C'est génial de les voir se battre pour la victoire et d'observer leur approche des courses et de la tactique."