Après plus d'une décennie avec Trek, Emily Batty est désormais au guidon d’une nouvelle marque de vélo. La Canadienne en a même profité pour créer sa propre équipe de course de Coupe du monde avec son mari Adam Morka. Pour y parvenir, Emily Batty a collaboré avec des entreprises qui s'alignaient sur sa vision et ses objectifs. Regardez la vidéo ci-dessus dans laquelle elle nous dévoile son VTT pour cette saison 2021. Et découvrez plus bas en détails les composants de la nouvelle monture de la Canadienne.

Peinture personnalisée pour le VTT d'Emily Batty © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Son vélo, qu'elle a baptisé Bruce, est un Canyon Lux peint sur mesure. "C’est un VTT super rapide, il est vraiment incroyable" explique Batty. "C'est excitant de voir ces nouveaux vélos, de les voir évoluer, de les tester et de les pousser à leur maximum."

Echauffement à Nové Město © Bartek Wolinski/@wolisphoto

"Avec la géométrie de ma potence, de ma selle et la longueur de mes pédales, ce vélo est parfaitement adapté à ma morphologie. Il est prêt pour la course."

Batty utilise la Fox 32 de 100 mm avec revêtement Kashima © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Batty utilise la fourche Fox 32 Stepcast avec un revêtement Kashima et un débattement de 100 mm avec 60-70psi. "C'est vraiment léger, c'est rigide et le verrouillage par câble est super précis", dit-elle. Ce niveau de performance est essentiel lorsqu'il s'agit de s’aligner sur une épreuve de Coupe du Monde et sur un parcours technique avec des pierriers. "Tout est question de précision et de savoir que votre matériel va fonctionner quand vous le voulez, malgré les conditions météorologiques."

Amortisseur Fox Float DPS Performance © Bartek Wolinski/@wolisphoto

"Quand je suis au départ, il est important pour moi de savoir que le verrouillage soit activé et qu’il évite tout mouvement de la suspension avant et arrière", précise Batty. Pour y parvenir, elle actionne un seul levier pour activer simultanément l'amortisseur avant et arrière.

Guidon + potence: Canyon CP008 cockpit intégré

Angle de -17 degrés pour la potence © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Le Canyon CP008 est un cockpit intégré que Batty utilise avec une potence de 70 mm et un angle de - 17 degrés. "Il n’y a pas d’entretoise, comme sur certains cockpits plutôt oldschool au niveau du style je trouve... c'est juste un cintre épuré, beau, élégant et moderne."

Poignées Ergon et freins Shimano XTR © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Batty est ravi d'être de retour chez Shimano et sur un groupe XTR complet. "Je suis ravi de la puissance de freinage et de la sensibilité de ces freins. Je suis très exigeante en ce qui concerne leurs réglages", dit-elle. "Lorsque j’actionne le levier, je veux que le vélo se bloque immédiatement".

Emily Batty roule avec la nouvelle selle Ergon XR © Bartek Wolinski/@wolisphoto Selle ultra légère sur le Canyon © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Le choix de la selle est très personnel, mais la décision a beaucoup plus à voir avec le poids qu'avec le confort lorsqu'il s'agit de compétition. Batty utilise la nouvelle selle de VTT pour femmes Ergon XR. "Elle est un peu plus large que la selle XR de route pour femmes d'Ergon, mais l'hiver dernier, en m'entraînant dessus, je l'ai adorée et j'ai décidé de l’utiliser en compétition", dit-elle. "Je n’ai pas de problème physique avec. Donc je me sens bien dessus !"

Tige de selle: Fox Transfer

La tige de selle télescopique est un sujet à débat dans le cross-country mais Batty est totalement pour. Cela dépend de la piste, mais lorsqu'elle en a besoin, elle utilise le Fox Transfer avec un débattement de 70 mm.

Vue rapprochée de ce avec quoi Emily Batty roule © Adam Morka

Batty utilise cette saison des jantes DT Swiss XRC 1200 de 29 pouces et varie la largeur entre 30 mm et 25 mm. "Habituellement, je roule avec celle de 30mm à l'avant, mais pour les short tracks où je vais pouvoir m'en sortir avec un pneu un peu plus étroit de 2.0, j’opte pour une jante de 25mm de large à l'arrière."

"Cette année, je cours avec des pneus Schwalbe que j’ai pu tester à plusieurs reprises et que j’adore". Pendant ses entrainements à Victoria, Batty a même testé les Schwalbe Racing Ray à l'avant, en 2.4, ce qui est beaucoup plus large que ce qu'elle aurait choisi normalement pour la course. À l'arrière, elle utilise le Racing Ralph en 2.2, plus étroit. La pression de ses pneus varie entre 18 et 23 PSI.

Dérailleur Shimano XTR 1x12 avec une cassette 10-51 Hyperglide © Canyon Bicycles / Adam Morka

Le vélo de Batty est équipé d'une transmission Shimano XTR 1x12 avec une cassette Hyperglide 10-51. "Pour les courses, je privilégie généralement un 34 dents à l'avant, parfois 36 pour les short tracks". S’il s'agit d'une piste avec beaucoup de montée, elle peut descendre à 32 dents.

Le guide chaine minimaliste © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Le guide-chaîne intégré est une caractéristique pratique du cadre du Canyon. "Il n'y a pas de boulons superflus ni de gadgets superflus", explique-t-elle. "C'est juste intégré. C'est minime et ça fait le job. Je l'ai mis à rude épreuve sur les pistes autour de Victoria et il ne s'est jamais détaché."

Pédales Shimano XTR © Bartek Wolinski/@wolisphoto

L'hiver dernier, Batty a consacré du temps à perfectionner sa mise en action sur la ligne de départ. Cela l'aide à savoir où et à quel angle placer la pédale pour que le contact entre la chaussure et la surface soit le plus précis possible. "Sur la ligne de départ, lorsque le feu vert apparaît, il est très important de trouver la pédale immédiatement", explique-t-elle. "J'ai donc beaucoup travaillé sur ce point et le fait d'être de retour sur les pédales XTR est génial pour ça".

