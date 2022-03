Mais comment s'entraîne Evie Richards en VTT cross-country ?

J’ai des capteurs de puissance sur mes vélos mais je ne pourrais pas vous dire ce que tout cela signifie. Parfois, la machine me dit que j’ai battu un nouveau record. Cela ne signifie pas grand-chose pour moi. Je me dis que ça a été sûrement mal calibré. Je travaille aux sensations. Je n’ai pas besoin de chiffres pour me donner à fond. Quand je dois aller au bout de moi-même, j’y vais. Et c’est tout. Pour ce qui est des vélos, j’ai l’habitude de rider sur n’importe quel vélo qui n’est pas cassé. En hiver, je réalise 80% de mes séances en VTT. Je me sens plus à l’aise avec car les routes sont dangereuses. Franchement, je ne pourrais pas vous dire combien de kilomètres je réalise. Ça change toutes les semaines.