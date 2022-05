Comment débuter la compétition en VTT cross-country selon Evie Richards

Le VTT cross-country permet d’explorer les sentiers, les forêts et les chemins les plus reculés. La discipline est devenue un sport professionnel depuis 1990 et le lancement de la Coupe du monde UCI, véritable référence pour les riders du monde entier.

. "Les courses les plus courantes prennent le format de la discipline olympique, également connue sous le nom de XCO, détaille Evie Richards. Il s'agit d’un circuit balisé à boucler plusieurs fois.” Elle ajoute: "Il existe également des courses sprint (XCC) et des formats marathon [XCM]. La plupart des parcours comportent des petites montées, des descentes et des sections techniques, telles que des sauts, des berms (talus incurvés et surélevés qui permettent aux coureurs de prendre de la vitesse dans les virages) et des drops.

- le XC requiert un niveau de compétence technique beaucoup plus faible. Attention, on reste quand même très loin d’une promenade de santé.. "Avant de participer à votre première course, vous devez être capable de rouler en toute confiance sur les chemins et vous sentir à l’aise pour affronter un terrain accidenté", estime Evie Richards.