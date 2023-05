C’est reparti pour un tour. La Coupe du monde de VTT cross-country fera son grand retour du 12 au 14 mai, à Nové Město, en République Tchèque. On a donc décidé de donner toutes les clefs de compréhension à celles et ceux qui souhaiteraient suivre cette nouvelle saison 2023. Parce qu’après tout, plus on est de fous...

01 C’est quoi le VTT cross-country ?

Posons d'abord les bases. Le VTT cross-country (ou XC en abrégé), c'est tout simplement la discipline la plus traditionnelle et la plus ancienne du VTT. Les pilotes s'affrontent sur des parcours naturels ou artificiels, sur une distance allant de quelques kilomètres à plus de 100 kilomètres.

Le cross-country est l’une des disciplines du VTT les plus accessibles © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Les parcours peuvent inclure des montées particulièrement raides, des descentes techniques, des passages étroits, des obstacles naturels, et des sections de singletrack (des sentiers étroits). L'objectif : terminer le parcours en un temps record. Les pilotes sont ensuite classés en fonction de leur temps.

02 Sur quel type de terrain évoluent les pilotes ?

La course de XCC short track des Mondiaux UCI de VTT 2021 à Val di Sole © Artworks

Le VTT cross-country se pratique généralement sur des sentiers techniques et accidentés qui peuvent inclure des montées, des descentes, des racines, des rochers, des obstacles naturels et des chemins étroits. Le terrain peut varier considérablement en fonction de la région géographique, avec des sentiers de montagne, des forêts, des collines, des prairies et des parcours artificiels.

03 Quelles sont les différences entre XCC, XCO et XCR ?

Il existe différents types d’épreuves en Coupe du monde de VTT cross-country : XCO (cross-country Olympique), XCC (cross-country Short-Track) et XCR (cross-country Relais).

Le XCO est une épreuve de longue distance qui se déroule sur plusieurs tours d'un circuit de 4 à 6 km. Les courses de XCO sont généralement les plus longues et les plus difficiles, avec une durée allant de 1h30 à 2 heures pour les hommes et de 1h15 à 1h45 pour les femmes.

Leogang is now on the cross-country map © Bartek Woliński

Le XCC est une épreuve de courte distance, souvent organisée la veille d'une course de XCO. La distance du circuit est généralement plus courte que celle du XCO (entre 1,5 et 3 km) et la durée de la course est d'environ 20 à 30 minutes pour les hommes et les femmes.

Enfin, les courses XCR sont des relais par équipe. Chaque équipe engage un pilote qui doit effectuer un tour du parcours, avant de passer le relais à un coéquipier dans une zone déterminée. Les distances sont bien plus élevé qu'en XCC et XCO puisqu'elles sont de 50 à 100 km.

04 Depuis quand existe le VTT cross-country ?

Les premières compétitions de VTT cross-country ont eu lieu dans les années 1980. La discipline est devenue une épreuve olympique en 1996, à Atlanta.

05 Quelles sont les compétitions phares de la discipline ?

Il existe de nombreuses compétitions majeures de VTT Cross-Country, à commencer par la Coupe du Monde. Cette année, elle se déroule entre le 12 mai et le 8 octobre. Les meilleurs pilotes de VTT XC du monde entier participent à cette compétition pour tenter de remporter le titre de champion du monde.

Finale de la Coupe du monde de VTT cross-country 2020 à Nové Mesto © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

On l'a dit, le VTT XC a fait son apparition aux Jeux olympiuqes en 1996. C'est d'ailleurs la seule discipline du VTT qui y est représentée. Tous les quatre ans, les pilotes se donnent à fond pour tenter de décrocher une médaille.

Parmi les autres compétitions, on compte :

La Cape Epic : une course de VTT par étapes organisée chaque année en Afrique du Sud. La course se déroule sur huit jours et les coureurs parcourent plus de 700 kilomètres à travers les montagnes et les vallées du Cap. La course est considérée comme l'une des plus difficiles au monde.

La BC Bike Race : une course par étapes organisée chaque année en Colombie-Britannique, au Canada. La course se déroule sur sept jours et les coureurs parcourent plus de 300 kilomètres à travers les montagnes et les forêts canadiennes.

La Transalp : une course par étapes organisée chaque année en Europe. La course se déroule sur sept jours et les coureurs parcourent plus de 500 kilomètres à travers les Alpes.

06 Qui sont les stars de la discipline ?

Il existe de nombreux pilotes qui ont marqué l'histoire de la discipline. En voici quelques-un(e)s.

Pauline Ferrand-Prévot : Elle est l'une des coureuses de cross-country les plus célèbres et les plus talentueuses de ces dernières années. Elle est, entre autres, quatre fois championne du monde de la discipline (un record). En plus de ses succès en cross-country, elle a remporté des titres majeurs en cyclisme sur route et en cyclo-cross. En 2014, elle a réalisé un exploit unique en remportant les championnats du monde de cyclisme sur route , de VTT XC et de cyclo-cross au cours de la même année, devenant ainsi la première cycliste à réaliser cet exploit.

Pauline Ferrand-Prévot aux Mondiaux de VTT XCO des Gets © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Julien Absalon : Il est double champion olympique de la discipline, en 2004 et 2008, quintuple champion du monde, sept fois vainqueur du classement général de la Coupe du monde, quintuple champion d'Europe, et quatorze fois champion de France.

Nino Schurter : Il est également considéré comme l'un des meilleurs pilotes de VTT cross-country de tous les temps. Il a remporté trois médailles d'or olympiques et neuf championnats du monde de VTT XC et sept Coupes du monde.

Schurter, prophète en son pays © Marius Maasewerd/Red Bull Content Pool

Gunn-Rita Dahle Flesjå : La coureurse norvégienne a remporté une médaille d'or olympique en 2004 à Athènes. Elle est quatre fois championne du monde et six fois championne d'Europe.

Jolanda Neff : La coureuse suisse a remporté une médaille de bronze olympique en 2016 à Rio. Elle a également remporté deux championnats du monde de VTT XC et quatre Coupes du monde.

Jolanda Neff a mené la course du début à la fin © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

07 Quelles aptitudes doivent avoir les pilotes ?

Les pilotes de VTT cross-country doivent avoir un ensemble de compétences spécifique.

Endurance physique : Les courses peuvent durer de 1 à 2 heures pour les épreuves courtes et jusqu'à 6 heures pour les épreuves les plus longues. Les pilotes doivent donc avoir une bonne endurance physique pour maintenir un rythme élevé pendant toute la durée de la course.

Technique de pédalage : La technique de pédalage est essentielle en VTT cross-country, car les coureurs doivent être en mesure de pédaler efficacement sur un terrain accidenté. Cela implique de savoir quand changer de vitesse, quand se lever sur les pédales pour les montées raides, et comment maintenir un rythme constant sur des terrains variés.

Gestion des descentes : Les descentes techniques nécessitent des compétences particulières, notamment la capacité à contrôler la vitesse en utilisant les freins, à changer de direction rapidement et à rester stable sur des terrains escarpés et accidentés.

Équilibre et coordination : Les pilotes doivent être capables de maintenir leur équilibre sur des terrains techniques et des descentes raides. Ils doivent également avoir une bonne coordination pour négocier des obstacles tels que des pierres, des troncs d'arbres et des sauts.

08 Quel équipement portent-ils ?

Le championne du monde 2021 en action © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Leurs tenues sont plus ou moins les mêmes que celles portées par les cyclistes sur route. Les chaussures avec pédales automatiques sont légères et résistantes et sont équipées de crampons pour pouvoir marcher avec.

09 À quelle vitesse vont-ils ?

La vitesse dépend de nombreux facteurs, comme le niveau de compétence du pilote, le type de terrain, la météo, la condition physique et la qualité de la piste. En général, les professionnels peuvent atteindre les 20 km/h à 30 km/h.

10 Quels sont les meilleurs spots ?

Il existe de nombreux spots à travers le monde.

Whistler, Colombie-Britannique, Canada : C'est l'une des destinations les plus célèbres pour le VTT en général. Le terrain de la station de ski offre une variété de pistes de XC techniques et très variées.

Val di Sole, Trentin, Italie : Val di Sole a accueilli les championnats du monde de VTT en 2008 et 2016, et est considéré comme l'un des meilleurs spots de VTT XC en Europe. Le terrain offre une combinaison de sentiers techniques et rapides, ainsi que de superbes vues sur les montagnes.

La piste de cross-country de la Coupe du monde de VTT à Val di Sole © redbull

Cairns, Queensland, Australie : Cairns est un spot de VTT XC très populaire, avec une variété de terrains allant de la jungle aux pistes de montagne.

Mont-Sainte-Anne, Québec, Canada : Mont-Sainte-Anne est l'un des plus anciens spots de VTT XC, avec des pistes techniques et variées. Mont-Sainte-Anne a accueilli les championnats du monde de VTT XC en 1998 et 2010.

