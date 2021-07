Guide de la Région Dents du Midi, paradis du VTT

se trouve dans la Vallée de l'Illiez le long d'un ensemble de montagnes imposantes. La Région Dents du Midi, dans la Vallée d'Illiez, regroupe les stations et villages de Champéry, Les Crosets, Morgins, Champoussin, Val-d’Illiez et Troistorrents.

À cheval sur Champéry, Les Crosets et Morgins se trouve un Bikepark très bien entretenu, varié et stimulant. La légendaire descente de coupe du monde à Champéry a été sécurisée avec les années, mais apporte toujours une bonne dose d'adrénaline. Attention, il faut déjà avoir été en selle quelques jours avant de s'y aventurer. Elle offre un itinéraire alternatif dans la partie centrale et est facilement accessible en téléphérique depuis le village de Champéry. Depuis le sommet situé juste au-dessus du téléphérique de Croix de Culet, on a du reste une vue imprenable sur Champéry et les Dents du Midi. L'orientation sud vous permet de descendre la piste de la coupe du monde très tôt en début d'année et jusqu'à la fin de l'automne.